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啦啦隊女神「短今」南下高雄擔任一日店長 傲人身材驚艷全場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國民內衣品牌奧黛莉內衣今天邀請啦啦隊女神「短今」前往高雄化身品牌一日店長。短今大方展現傲人上圍與修長美腿，甜美自信的氣場瞬間點燃現場氣氛。記者劉學聖／攝影
國民內衣品牌奧黛莉內衣今天邀請啦啦隊女神「短今」前往高雄化身品牌一日店長。短今大方展現傲人上圍與修長美腿，甜美自信的氣場瞬間點燃現場氣氛。記者劉學聖／攝影

國民內衣品牌奧黛莉內衣今天邀請啦啦隊女神「短今」前往高雄，化身品牌一日店長。短今以一身純白清新的浪漫裙裝亮相，大方展現傲人上圍與修長美腿，甜美自信的氣場瞬間點燃現場氣氛，吸引大批粉絲慕名而來，一睹女神風采。

面對高雄熱情的豔陽，短今分享了自己的「消暑神技」。她透露今天從台北搭乘高鐵南下，抵達高雄時一度擔心熱浪來襲，但即便行程緊湊，全身依舊保持清爽、絲毫未流汗。她將這一切歸功於身上穿著的「涼感內衣」輕薄透氣的內在美，才是夏天維持優雅女神樣貌的真正關鍵。隨著母親節將至，短今也早有打算。她感性表示，媽媽平時在餐廳忙於炒菜，工作環境非常悶熱，經常汗流浹背，因此她已決定挑選品牌最強打的涼感內衣作為母親節禮物，希望讓辛勞的媽媽在工作時也能感受到前所未有的涼爽舒適。

業者表示希望透過短今健康、陽光的形象與專業推薦，希望能讓更多女性在夏季找到兼顧美麗與體感舒適的內衣選擇。

國民內衣品牌奧黛莉內衣今天邀請啦啦隊女神「短今」（左）前往高雄化身品牌一日店長。好友Yuri（右） 驚喜現身為短今站台。記者劉學聖／攝影
國民內衣品牌奧黛莉內衣今天邀請啦啦隊女神「短今」（左）前往高雄化身品牌一日店長。好友Yuri（右） 驚喜現身為短今站台。記者劉學聖／攝影

國民內衣品牌奧黛莉內衣今天邀請啦啦隊女神「短今」（左）前往高雄化身品牌一日店長。好友Yuri（右） 驚喜現身為短今站台。記者劉學聖／攝影
國民內衣品牌奧黛莉內衣今天邀請啦啦隊女神「短今」（左）前往高雄化身品牌一日店長。好友Yuri（右） 驚喜現身為短今站台。記者劉學聖／攝影

啦啦隊 台北 高雄 短今

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