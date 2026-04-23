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台隆手創館「家居清潔品」熱銷王是它！ 今年第一季會員愛用榜揭曉

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台隆手創館盤點「家居清潔品」今年第一季會員愛用榜。圖／台隆手創館提供
台隆手創館盤點「家居清潔品」今年第一季會員愛用榜。圖／台隆手創館提供

台隆手創館家居清潔品類常年佔據全店熱銷榜單，走入專區面對多樣化的選擇，哪些才是市場爆品？台隆手創館依第一季會員愛用家居清潔賞清單，點出熱銷好物，即日起至6月30日指定商品特惠中。

台隆手創館獨家角度學家居專區年度新品「長效抗菌洗衣槽清潔劑」，添加Ag+銀離子，抑菌、除霉、消臭，上市即受會員一致好評，定期清潔洗衣槽解決槽中隱形髒污，衣物更乾淨耐用。

家中排水孔和排水管務必定期清理，日常積累的污物一旦讓水管堵塞，就得花上一筆冤枉錢請專家疏通，推薦「日本WashLab超黏著水管清潔劑」，先去除排水口附近的殘渣碎屑，再針對預防堵塞、去除黏垢、管道暢通適量定期使用；同品牌的「WashLab除霉噴劑」為浴室家清產品類隱賣王，仔細觀看浴室磁磚縫隙是否已有黑斑，可將除霉產品噴灑後靜置數分鐘，用清水即可輕鬆洗淨。

季銷量超過5,000組的「日本獅王趣淨洗手組合包」，含按壓式洗手瓶及補充包二入超值組，即日起至6月30日每組特價199元，為日本幼兒園指定清潔產品，日本連續20年熱銷冠軍，獨特按壓頭濃密泡泡抑菌潔淨，推薦放置於廚房和浴室。「KP清潔海綿」為近年日本家清新品人氣王，每組30枚入的一次性清潔海綿，可依需求選購不同清潔劑添加產品，添加小蘇打的清潔海綿內含鹼性小蘇打和可吸附起泡劑，適用於去除爐灶、抽油煙機和微波爐上頑強污垢。

有領款式上衣的領口容易因與頸部肌膚接觸而受污，若長期沒有清潔乾淨，領口處會生成一道黃漬，針對局部清潔研發的「WELCO六種酵素泡沫衣領袖口清潔劑」，噴霧型綿密泡沫可包覆髒污，深入滲透至纖維，噴灑後髒污處靜置數分鐘，使用刷子輕刷潔淨，亦可放入洗衣機內洗滌。

●附註：詳細活動內容與售價以門市公告為準。

日本獅王趣淨快樂洗手組，含按壓式洗手瓶及補充包二入超值組，售價487元、即日起至6月30日特價199元。圖／台隆手創館提供
日本獅王趣淨快樂洗手組，含按壓式洗手瓶及補充包二入超值組，售價487元、即日起至6月30日特價199元。圖／台隆手創館提供

日本WashLab超黏著水管清潔劑，售價125元、即日起至6月30日特價109元。圖／台隆手創館提供
日本WashLab超黏著水管清潔劑，售價125元、即日起至6月30日特價109元。圖／台隆手創館提供

KP清潔海綿（含小蘇打）30枚入，售價175元、即日起至6月30日特價149元。圖／台隆手創館提供
KP清潔海綿（含小蘇打）30枚入，售價175元、即日起至6月30日特價149元。圖／台隆手創館提供

WashLab除霉噴劑，售價150元、即日起至6月30日特價120元。圖／台隆手創館提供
WashLab除霉噴劑，售價150元、即日起至6月30日特價120元。圖／台隆手創館提供

角度學長效抗菌洗衣槽清潔劑，每盒售價390元、即日起至6月30日特價二盒499元。圖／台隆手創館提供
角度學長效抗菌洗衣槽清潔劑，每盒售價390元、即日起至6月30日特價二盒499元。圖／台隆手創館提供

WELCO六種酵素泡沫衣領袖口清潔劑，售價280元、即日起至6月30日特價229元。圖／台隆手創館提供
WELCO六種酵素泡沫衣領袖口清潔劑，售價280元、即日起至6月30日特價229元。圖／台隆手創館提供

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