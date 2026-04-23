超越時光的前瞻 全新RADO Anatom高科技電漿陶瓷鏤空表洞見未來

未來是一種相對的概念，被同樣無形的時間所推移、形塑，成為一種持續展延的前瞻姿態。瑞士雷達表（RADO）今日發表了2026新款Anatom Skeleton電漿高科技陶瓷鏤空表，除延續40多年不變的無邊框設計、複合幾何輪廓，打造成一個手腕上的微型小宇宙，並邀請男星炎亞綸氣質站台。

炎亞綸今日出席RADO新品上市活動時，以一身西裝輪廓為基礎的特殊剪裁造型亮相。現場他分享這些年的投資理財也將手表規劃為重點之一，除了配比佔約5％，高價款式甚至上看七位數；而之所以有此轉變，除了初始的財務觀念，近年則受到高級手表的工藝特色所吸引，因為手表的機芯結構、精細細節讓他著迷，更讓他直呼：手表真的很像藝術品！

全新Anatom Skeleton電漿高科技陶瓷鏤空表的特色之一首推鏤空的Rado R808型自動上鍊機芯，由於具備Nivachron™抗磁游絲並經過五方位校正，表款將能抵禦生活中無所不在的磁力干擾，始終維持精密精準運作，並帶來三日以上的80小時動力儲存；嚴格來說，Anatom系列並不追求高複雜的運用，但在美學上從輪廓與設計代表了一種未來的洞見，問世於1980年代的Anatom運用了方形表殼搭配圓柱形的凸面藍寶石水晶玻璃鏡面，除構建出服貼手腕的人體工學曲線，同時具備了配戴的舒適性。

同時表款的結構採用了霧面電漿高科技陶瓷表圈與表冠、精鋼中層表殼。其中霧面電漿高科技陶瓷正是「陶瓷大師」RADO雷達表的強項，這種神奇的材質兼具陶瓷的耐刮磨，同時在沒有任何金屬的成分下、但擁有金屬的閃耀光澤感，這正是電漿高科技的賞玩亮點；加上氟橡膠製造的絲絨感灰色橡膠表帶，呈現了一種也冷冽、也親切的奇異活力。

值得一提的是，Anatom電漿高科技陶瓷鏤空表的表殼有著厚實的份量感但並非純然的方或圓形，轉折處再帶有溫潤修飾。同時由於透明後底蓋搭配以藍寶石水晶玻璃，因此光線將可大量穿透機芯，在每次光影自由流動變幻之際，讓精彩、奇蹟與美妙，持續顯化。

男星炎亞綸。圖／RADO提供

RADO Anatom Skeleton電漿高科技陶瓷鏤空表，14萬1,000元。圖／RADO提供

電漿高科技陶瓷表冠上，並有著RADO高辨識度的船錨Logo。圖／RADO提供

前瞻是對未來的洞見姿態，一如RADO新款Anatom Skeleton電漿高科技陶瓷鏤空表呈現的俐落自信。圖／RADO提供

為讓人完整欣賞鏤空機芯，RADO的品牌字體特別設計於表圈的10點鐘方向、別具設計小心思。圖／RADO提供

炎亞綸出席RADO全新Anatom Skeleton電漿高科技陶瓷鏤空表發表活動。圖／RADO提供