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18盎司牛小排現省300元 台北90年西餐名店推4天限定優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
波麗路台塑牛小排選用厚切18盎司帶骨牛小排。圖／波麗路提供
波麗路台塑牛小排選用厚切18盎司帶骨牛小排。圖／波麗路提供

每年4月27日為「國際牛肋排日（National Prime Rib Day）」，是全球牛排愛好者大啖肉食的重要節日。迎接這個專屬肉控的美味時刻，擁有逾90年歷史的台北老字號西餐廳波麗路創始本店，特別推出招牌「台塑牛小排」限時4天優惠活動，從4月24日至4月27日，原價1,850元餐點下殺至1,550元，直接現省300元。

這道人氣「台塑牛小排」選用厚切18盎司帶骨牛小排，先將牛肉煎至表面金黃鎖住肉汁，再以紅標米酒、蒜頭、洋蔥與醬油等台式風味元素慢火燉煮約90分鐘，使原本厚實帶筋的部位轉化為外香內嫩的細緻口感，兼具Q彈與入口即化層次，長年穩居店內人氣必點。

波麗路第三代經營者廖英鈞表示，這道料理歷經多次研發與測試，希望在傳統西餐架構中融入台灣人熟悉的味道，打造兼具西式擺盤、日本洋食精神與在地風味的「台式洋食」代表作。

波麗路 國際牛肋排日優惠

活動日期：4月24日～4月27日

活動品項：台塑牛小排，原價1,850元、優惠價1,550元

地址：台北市民生西路314號

牛排 台北

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