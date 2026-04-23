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Netflix禪食大師來台 漢來美食第22品牌「樂蔬」新登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
樂蔬端出各樣蔬食美味。圖／漢來美食提供
樂蔬端出各樣蔬食美味。圖／漢來美食提供

漢來美食持續擴大品牌版圖，2026年推出集團第22個餐飲品牌「樂蔬 Le Shu」，首店正式進駐台中漢神洲際購物廣場。為替品牌揭開序幕，特別邀請曾登上Netflix《Chef’s Table》的韓國禪食大師正寬法師共同合作，打造無肉也驚艷的精緻餐桌。

「樂蔬」最大亮點，是品牌與韓國「寺剎飲食」推廣者、媲美米其林等級蔬食大師—正寬法師共同合作，設計三道富有濃濃地道韓味的蔬食料理。正寬法師的蔬食料理曾被紐約時報評為「世界上最精緻的食物」，Netflix甚至在榮獲艾美獎紀錄片的《主廚的餐桌》第三季中，耗時多年為他拍攝影片。其最擅長就是以自然發酵醬料調味，透過她獨到的審美眼光，將質樸的餐點，利用擺盤呈現出食材純粹與靈動之美。

這回「樂蔬」直接把正寬法師請進廚房，讓消費者無需千里奔波到韓國全羅道深山內的寺廟，就能品嘗這位蔬食大師風靡全球的代表作品。

最終定案三道正寬的經典名菜中，「覆盆子糖醋猴頭菇」是以猴頭菇丁、櫛瓜、碧玉筍，淋上正寬以天然果實特製的覆盆子醬和些許韓國辣醬，酸甜清新中帶有果香，層次豐富。「五味子醬核果拌藕片」則是是一道口感清爽卻富含濃郁氣息的開胃涼菜。「韓式辣醬燒」選用台灣特有的煙燻豆皮、麵腸，點綴芹菜、朝天椒，再拌入韓式辣醬，鹹甜微辣略帶辛香。每道180~320元間。

此外，樂蔬主廚同步推出多款創意料理，像是「黑松露醬香炒飯」，混和三款米、再加入新鮮時蔬，最後刨上黑松露片和黑松露醬調味翻炒，香氣濃郁迷人。而清爽健康的「酪梨普切塔」，則是將酪梨、番茄丁、櫛瓜等多種原型食材切丁，再以法國海鹽、橄欖油、蜂蜜、檸檬、墨西哥辣椒調味，鋪在烘烤過的酥脆法國麵包片上，輕盈又時尚的蔬食風格呼應著國際潮流。

樂蔬用餐空間簡潔明亮。圖／漢來美食提供
樂蔬用餐空間簡潔明亮。圖／漢來美食提供

正寬法師共創料理－韓式辣醬燒。圖／漢來美食提供
正寬法師共創料理－韓式辣醬燒。圖／漢來美食提供

（左起）漢來美食董事長林淑婷、正寛法師、漢來美食中餐品牌總經理羅嶸。圖／漢來美食提供
（左起）漢來美食董事長林淑婷、正寛法師、漢來美食中餐品牌總經理羅嶸。圖／漢來美食提供

櫛瓜 食材 艾美獎 Netflix 漢來美食

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