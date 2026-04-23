聽新聞
0:00 / 0:00
肯德基「開心果脆粒蛋撻」開賣！限定升級三層層次 6入禮盒限時83折
繼去年7月於香港販售之後，肯德基自2026年4月28日起，將於台灣推出「開心果脆粒蛋撻」。不同於香港雙層版本，更加入開心果慕斯層，打造出三層式風味結構，更添整體層次感。
肯德基本次推出的「開心果脆粒蛋撻」標榜升級為「脆粒、慕斯、流心」的三層層次。頂部灑上開心果脆粒，帶來堅果香氣與酥脆口感；針對台灣還添加限定的開心果慕斯，質地輕盈綿密，帶來柔滑的平衡感受；內餡則是濃郁的開心果流心餡料，具有細緻堅果香氣與奶香。整體共同交織出奢華的入口感受。
「開心果脆粒蛋撻」自4月28日正式開賣，每顆57元。迎接母親節到來，4月28日至5月11日也推出限時2週的蛋撻禮盒優惠，每盒6顆優惠價285元，現享83折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。