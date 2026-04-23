肯德基「開心果脆粒蛋撻」開賣！限定升級三層層次 6入禮盒限時83折

繼去年7月於香港販售之後，肯德基自2026年4月28日起，將於台灣推出「開心果脆粒蛋撻」。不同於香港雙層版本，更加入開心果慕斯層，打造出三層式風味結構，更添整體層次感。

肯德基本次推出的「開心果脆粒蛋撻」標榜升級為「脆粒、慕斯、流心」的三層層次。頂部灑上開心果脆粒，帶來堅果香氣與酥脆口感；針對台灣還添加限定的開心果慕斯，質地輕盈綿密，帶來柔滑的平衡感受；內餡則是濃郁的開心果流心餡料，具有細緻堅果香氣與奶香。整體共同交織出奢華的入口感受。

「開心果脆粒蛋撻」自4月28日正式開賣，每顆57元。迎接母親節到來，4月28日至5月11日也推出限時2週的蛋撻禮盒優惠，每盒6顆優惠價285元，現享83折優惠。