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MIKIMOTO展現春光大氣 Les Pétales頂級珠寶展大秀珍稀孔克珠珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
本次展出最高單價的一款MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows造型項鍊，18K白金，鑲嵌摩根石、碧璽、尖晶石、藍寶石、海水藍寶石與鑽石，搭配Akoya珍珠（尺寸5.00-8.50mm）與白南洋珍珠（尺寸9.1-13.1mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
本次展出最高單價的一款MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows造型項鍊，18K白金，鑲嵌摩根石、碧璽、尖晶石、藍寶石、海水藍寶石與鑽石，搭配Akoya珍珠（尺寸5.00-8.50mm）與白南洋珍珠（尺寸9.1-13.1mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

日本高級珠寶品牌MIKIMOTO過往以珍珠珠寶獨步亞洲，帶來婉約、典雅的高級感。品牌今日舉辦了「Les Pétales頂級珠寶展」，全數展出80多件頂級珠寶，最高單價為一款4,100萬的珍珠項鍊、總價上億，並有10多件珍稀的天然孔克珠寶來台，現場再邀請影后楊謹華華麗現身、展現一如珍珠的從容大氣。

楊謹華今日以一身黑色小禮服現身，全身最搶眼的當屬一款鑲嵌鑽石總重達101.36克拉的珍珠鑽石項鍊，項鍊並開出繁盛婉約、直徑約8.67至14.34mm不等的白色南洋珠花蕊，仙氣自來。楊謹華表示她到了30多歲才懂得欣賞珍珠，因為珍珠需要長時間的磨練、耐心，才能成形，正與她的人生觀「將挫折化為養分」不謀而合。

提到如何運用珍珠珠寶造型時，楊謹華則分享了自己的哲學，例如將珍珠項鍊搭配潮牌衣物或襯衫，打破珍珠只能優雅、氣質的刻板印象。她並對現場一款Les Pétales鑽石粉紅藍寶石珍珠長串鍊留下深刻印象，由於項鍊選用大量鑽石與粉紅、藍寶石組成飛舞般的花瓣，「看起來霸氣，但沒有攻擊性、非常清新。」

以珍珠起家的MIKIMOTO，近年積極推廣「珠寶箱」的概念，讓珠寶不侷限於珍珠，除了與潮牌如Chrome Hearts、Comme des Garçons聯名，更積極將「空窗琺瑯」等工藝融入設計，而本次頂級珠寶並以「Time on a String」（串起時間）為概念，串連過去、開創嶄新未來。

資深珠寶評論家黃尹青也分析，由於具備粉紅色澤與火焰紋路、無法人工養殖等特點，讓孔克珠因而有其特殊性，同時孔克珠有別於一般珍珠的米色、白色或金色，特殊的粉紅光澤讓其在亞洲大受歡迎，甚至近期男性也接納了這股粉紅風潮，穿戴起粉色襯衫、Polo衫。

黃尹青並觀察，由於珍珠產量變少，MIKIMOTO正朝「高價高級珠寶」發展，無論是運用更多的彩色寶石、工藝，像是其玫瑰花瓣從以前的「扁平」進化到現在的「整朵立體長成」，符合現今珠寶界的大趨勢；同時MIKIMOTO在珠寶設計上具有不對稱、胸針、甚至是冠冕等多元表現，不僅接軌國際化趨勢，但同時保有日系協調、溫柔的配色風格，是MIKIMOTO的一大特色。

本次MIKIMOTO Les Pétales頂級珠寶系列將巴黎凡登廣場翩然輕舞的玫瑰花瓣意象，幻化為如詩如畫的浪漫景緻，設計上Les Pétales系列透過18K白金與全新登場的18K粉紅金，細膩雕琢花瓣的立體弧度與層次，精準捕捉其嬌柔姿態。

大克拉數彩色寶石作品格外令人震撼，包含主石20.48克拉海水藍寶鑽石珍珠胸針、22.84克拉紅碧璽鑽石頭飾，以及楊謹華配戴、鑲嵌總重達101.36克拉鑽石與直徑達14.34mm白色南洋珠的頂級頸鍊。結構設計上，更研發結合貴金屬與串珠的蝴蝶結項鍊，實現剛柔並濟的和諧美感。從稀有南洋珠的綻放到手繪藍色琺瑯與27.35克拉海水藍寶的對話，一方屬於和風、當代美感的MIKIMOTO春日珠寶花園正在盛放，芬芳自來。

MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales藍寶石珍珠項鍊，18K白金，鑲嵌鑽石總重約9.33克拉、藍寶石總重約10.21克拉，搭配Akoya珍珠（尺寸約6.00-8.00mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales藍寶石珍珠項鍊，18K白金，鑲嵌鑽石總重約9.33克拉、藍寶石總重約10.21克拉，搭配Akoya珍珠（尺寸約6.00-8.00mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales摩根石造型胸針，18K白金，鑲嵌鑽石總重約14.93克拉、摩根石總重約10.99克拉及玫瑰水晶，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales摩根石造型胸針，18K白金，鑲嵌鑽石總重約14.93克拉、摩根石總重約10.99克拉及玫瑰水晶，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales紅寶石珍珠項鍊，18K白金，鑲嵌紅寶石總重約5.83克拉、鑽石總重約6.70克拉，配以Akoya珍珠（尺寸約6.00-8.00mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales紅寶石珍珠項鍊，18K白金，鑲嵌紅寶石總重約5.83克拉、鑽石總重約6.70克拉，配以Akoya珍珠（尺寸約6.00-8.00mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales海水藍寶石造型胸針，18K白金，鑲嵌海水藍寶石總重約27.35克拉、鑽石總重約5.64克拉，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales海水藍寶石造型胸針，18K白金，鑲嵌海水藍寶石總重約27.35克拉、鑽石總重約5.64克拉，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales孔克珍珠鑽戒，18K白金，鑲嵌鑽石總重各約3.95克拉、搭配孔克珍珠（尺寸各約7.4×7.7mm與6.3×7.3mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales孔克珍珠鑽戒，18K白金，鑲嵌鑽石總重各約3.95克拉、搭配孔克珍珠（尺寸各約7.4×7.7mm與6.3×7.3mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales紅碧璽鑽石頭飾，18K白金，鑲嵌鑽石總重約22.84克拉、碧璽總重約13.10克拉，配以日本Akoya珍珠（尺寸約5.25-7.00mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales紅碧璽鑽石頭飾，18K白金，鑲嵌鑽石總重約22.84克拉、碧璽總重約13.10克拉，配以日本Akoya珍珠（尺寸約5.25-7.00mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

楊謹華身上配戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales鑽石珍珠造型短鍊，18K白金，鑲嵌鑽石總重約101.36克拉，配以白南洋珍珠（約8.67-14.34mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
楊謹華身上配戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列Les Pétales鑽石珍珠造型短鍊，18K白金，鑲嵌鑽石總重約101.36克拉，配以白南洋珍珠（約8.67-14.34mm），價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

楊謹華今日出席MIKIMOTO活動，展現珍珠的柔美、自信與大氣。圖／MIKIMOTO提供
楊謹華今日出席MIKIMOTO活動，展現珍珠的柔美、自信與大氣。圖／MIKIMOTO提供

日本 楊謹華 珠寶

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