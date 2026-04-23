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3CE首度打造「整櫃進駐」美妝概念旗艦櫃！首站落腳寶雅忠孝復興門市

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
韓系彩妝指標3CE於POYA寶雅忠孝復興門市打造「整櫃進駐」美妝概念旗艦櫃。圖／POYA寶雅提供
韓系彩妝指標3CE於POYA寶雅忠孝復興門市打造「整櫃進駐」美妝概念旗艦櫃。圖／POYA寶雅提供

韓系彩妝指標3CE正式進駐POYA寶雅，首度以整櫃型態導入品牌美妝概念旗艦櫃，由POYA寶雅台北忠孝復興門市搶先設立全台首站，並攜手POYA BUY寶雅線上買同步開設品牌旗艦館，串聯線上線下全通路，更打造無縫接軌的購物體驗。

POYA寶雅門市首度導入3CE完整試妝區與專屬「美妝概念旗艦櫃」，由台北忠孝復興門市搶先設立全台首站，後續預計還將於高雄新田門市、台北南西門市導入3CE「美妝概念旗艦櫃」。不同於以往單品陳列，現場以品牌視覺與動線完整呈現，集結底妝、眼彩、唇彩等人氣商品全面開放試用，讓消費者能在開放式空間中自由試色、近距離感受韓系妝容的質地與層次，打造更貼近專櫃等級的沉浸式體驗。

3CE向來以高顯色與極具時尚敏銳度的色選著稱，是許多韓妞化妝包中的必備品牌。此次完整進駐POYA寶雅，從日常通勤妝到約會水光妝都能輕鬆打造，同步引進多款人氣話題商品，其中討論度持續攀升的「3CE果凍護唇蜜」，以水潤光澤結合清透顯色，一抹打造自然澎潤的水光唇效果，成為近期韓系妝容不可或缺的關鍵單品。

歡慶3CE「美妝概念旗艦櫃」登場，即日起至5月5日於POYA BUY寶雅線上旗艦館購買指定3CE商品滿1,800元現折200元，並加贈專業彩妝周邊，限量優惠同步開跑。

除了3CE外，POYA寶雅亦引進多款韓系人氣品牌，包括ROUND LAB獨島系列、LUMMIR露米爾、Dr. Groot等，從彩妝、保養到髮品一次到位，全面擴大韓系美妝版圖。女團彩妝師御用品牌「LUMMIR露米爾」主打透明乾淨的光澤妝感，人氣熱銷品「四季光感眼影盤」寶雅獨家販售，10g大容量包含霧面、珠光與閃耀亮粉等多種質地，粉質細緻絲滑、極致顯色且不易飛粉。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

ROUND LAB 1025獨島保濕化妝水200ml。圖／POYA寶雅提供
ROUND LAB 1025獨島保濕化妝水200ml。圖／POYA寶雅提供

Dr. Groot玻尿酸豐盈洗髮精330+100ml。圖／POYA寶雅提供
Dr. Groot玻尿酸豐盈洗髮精330+100ml。圖／POYA寶雅提供

TIPTOE冰透水光唇釉4.5ml。圖／POYA寶雅提供
TIPTOE冰透水光唇釉4.5ml。圖／POYA寶雅提供

3CE果凍護唇蜜—全系列全色。圖／POYA寶雅提供
3CE果凍護唇蜜—全系列全色。圖／POYA寶雅提供

LUMMIR露米爾四季光感眼影盤10g #01春日暖陽。圖／POYA寶雅提供
LUMMIR露米爾四季光感眼影盤10g #01春日暖陽。圖／POYA寶雅提供

3CE首度打造「整櫃進駐」美妝概念旗艦櫃，首站落腳POYA寶雅忠孝復興門市。圖／POYA寶雅提供
3CE首度打造「整櫃進駐」美妝概念旗艦櫃，首站落腳POYA寶雅忠孝復興門市。圖／POYA寶雅提供

3CE果凍護唇蜜。圖／POYA寶雅提供
3CE果凍護唇蜜。圖／POYA寶雅提供

韓系彩妝指標3CE於POYA寶雅忠孝復興門市打造「整櫃進駐」美妝概念旗艦櫃。圖／POYA寶雅提供
韓系彩妝指標3CE於POYA寶雅忠孝復興門市打造「整櫃進駐」美妝概念旗艦櫃。圖／POYA寶雅提供

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