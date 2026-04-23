2026WWG/IWC飛行員90周年飛向太空 小王子聯名20周年首度攜手柏濤菲諾

沙夫豪森IWC萬國表今年三大系列都適逢周年紀念，在2026年瑞士日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches and Wonders Geneva）發表了以此為主軸的全新設計：跨越90載的飛行員系列提高飛行高度進入太空，與《小王子》攜手20載共7款聯名中包括首度出現在柏濤菲諾（Portofino）系列上的作品，以及工程師系列歡慶50週年以創新材質和細節，致敬其原創設計師、傳奇大師Gérald Genta。

●飛行員系列90週年 挺進太空新紀元

IWC今年會場最大話題無疑是飛行員腕表Venturer Vertical Drive特別版，是從零開始、專為人類太空飛行需求而研發的里程碑之作。

腕表獲商業太空站開發商Vast官方認證，最具革命性的突破在於無表冠的創新設計，考慮到太空人在艙外活動或穿戴厚重太空服時的操作便利性，專利申請中的旋轉表圈操控系統，透過表殼側面的撥桿開關，即可切換上鏈或設定時間功能。

此外，因應太空站每90分鐘環繞地球一圈、每日經歷16次日出日落的極端環境，腕表特別採用24小時格式顯示任務基準時間，協助太空人維持規律的生理節奏。表殼採用白色氧化鋯陶瓷表殼搭配瓷化鈦金屬（Ceratanium®）表圈，通過高達10g加速度的震動測試與極端的真空溫差挑戰。

另一話題之作為大型飛行員Ceralume®夜光陶瓷萬年曆腕表，表殼採用品牌工程部門XPL歷時多年研發的Ceralume®獨家技術製作，是一種能像電池般儲存光能，並重新釋放為可見光的夜光陶瓷複合材料，整枚46.5毫米的陶瓷表殼、表盤以及橡膠表帶，在黑暗中能持續發出明亮的藍色光芒超過24小時。腕表由IWC自製52616型機芯所驅動，具備萬年曆功能與7日長動力，限量發行250枚。

●小王子合作20周年 7款紀念腕表 1枚新機芯

IWC與安東尼聖艾修伯里名作「小王子」（Le Petit Prince）系列合作20周年，一直深受歡迎。今年IWC一口氣推出了7款涵蓋不同系列與材質的新作，均採用標誌性的深藍色太陽放射紋表盤，並將小王子圖案點綴在藍寶石玻璃底蓋或表背，帶領粉絲重溫這段星際旅程。

因為安東尼聖艾修伯里本身為飛行員，因此向來聯名系列以飛行員腕表為主，這次小王子首度出現在柏濤菲諾系列的表款上。在這款柏濤菲諾日夜顯示自動腕表34上，6點鐘位置的日夜顯示盤，可見小王子站在金色月亮上仰望星空。而另外一款備受矚目的聯名則是白色陶瓷款的飛行員計時腕表41，是品牌首度將白色氧化鋯陶瓷與小王子藍表盤結合，視覺效果有別以往。

值得一提的是，小王子系列中的白色陶瓷款以及配有五排鏈節精鋼表鍊的精鋼萬年曆，都搭載了IWC今年最新的IWC-ProSet®萬年曆機芯（IWC自製82665型機芯），這項專利技術的主要採用完全同步且以齒輪為基礎的機械結構，突破了傳統萬年曆只能單向調校的限制，僅需透過表冠的單一位置，即可像調校時間一樣直觀地雙向同步調整所有日曆顯示，無需額外的調校按鈕或遵循繁瑣程序。此外，其月相盈虧顯示的精準度也提升至新高度，每1,040年才會產生一天誤差。另一枚搭載這款新機芯的是深橄欖綠色表盤配18K紅金表殼的43毫米大型飛行員腕表。

●工程師系列50周年

傳奇鐘表設計大師Gérald Genta無數怪炙人口的設計中，包括IWC具備整合式表鍊的工程師腕表（Ingenieur SL），奠定了奢華運動表的經典美學，全系列曾於2023年翻新過，今年歡慶週年，首度推出全新深橄欖綠色陶瓷工程師自動腕表42，這是該經典設計首度以彩色陶瓷呈現；同時，工程師系列今年也迎來第一款陀飛輪腕表，以及表圈鑲嵌鑽石的設計，萬年曆表款則以全鈦金屬的新貌亮相，提供更為完整豐富的選擇。

飛行員腕表「Venturer Vertical Drive」特別版（型號IW328601），44.3毫米白色氧化鋯陶瓷與瓷化鈦金屬（Ceratanium®）表殼、IWC自製32722型機芯，採用無表冠旋轉錶圈操控系統，獲得太空飛行認證。圖／IWC提供

大型飛行員Ceralume®夜光陶瓷萬年曆腕表（型號IW505801），46.5毫米白色夜光陶瓷表殼、IWC自製52616型機芯，採用獨家Ceralume®技術，整枚腕表（含表帶）能在黑暗中發出藍色光芒，限量250枚。圖／IWC提供

大型飛行員Ceralume®夜光陶瓷萬年曆腕表（型號IW505801），46.5毫米白色夜光陶瓷表殼、IWC自製52616型機芯，採用獨家Ceralume®技術，整枚腕表（含表帶）能在黑暗中發出藍色光芒，限量250枚。圖／IWC提供

工程師自動腕表42（型號IW338902），42毫米深橄欖綠色陶瓷表殼、IWC自製82110型機芯，動力儲備60小時。圖／IWC提供

大型飛行員ProSet萬年曆腕表（型號IW329602），42毫米18K紅金表殼、IWC自製82665型機芯，搭配深橄欖綠色表盤與金色時標，具備高精準度的月相盈虧顯示。圖／IWC提供

柏濤菲諾日夜顯示自動腕表 34「小王子」特別版（型號IW459806），34毫米精鋼表 殼、IWC自製35180型自動上鏈機芯，6點鐘位置設有小王子站在月亮上的日夜顯示盤。圖／IWC提供

飛行員計時腕表 41「小王子」特別版（型號IW389410），41.9毫米白色氧化鋯陶瓷表殼、IWC自製69381型自動上鏈機芯，搭配深藍色漸變太陽放射紋表盤與鈦金屬底蓋。圖／IWC提供

工程師自動腕表42（型號IW338902），42毫米深橄欖綠色陶瓷表殼、IWC自製82110型機芯，動力儲備60小時。圖／IWC提供

飛行員腕表「Venturer Vertical Drive」特別版（型號IW328601），44.3毫米白色氧化鋯陶瓷與瓷化鈦金屬（Ceratanium®）表殼、IWC自製32722型機芯，採用無表冠旋轉錶圈操控系統，獲得太空飛行認證。圖／IWC提供