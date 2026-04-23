MUJI無印良品「UV400太陽眼鏡系列」上市！全台限定門市推11款新品

隨著氣溫升高，紫外線日益強烈，外出防曬成為不可忽視的課題。MUJI無印良品觀察到，大眾在重視肌膚防曬的同時，往往忽略「眼睛防曬」的重要性，因此今年於全台限定門市推出11款太陽眼鏡新品，滿足日常通勤、城市移動、假日出遊的多樣防護需求。

MUJI無印良品太陽眼鏡系列全面採用UV400鏡片，可阻擋紫外線，並依據可見光穿透率分為0至2級，從陰天、多雲到豔陽高照皆可因應，每款售價590元，並提供多樣框型與顏色選擇，可依每日天氣與穿搭自由搭配。

此外，考量現代人長時間使用3C產品，容易產生眼睛疲勞與酸澀， MUJI無印良品同步推出具濾藍光功能的UV400太陽眼鏡款式，不僅能阻擋紫外線，還可濾除約25%的藍光，進一步提升日常用眼的舒適度；搭配貼合臉部的鼻墊設計，兼顧舒適配戴與眼睛保護。

MUJI無印良品表示，期望透過太陽眼鏡系列的推出，為日常用眼帶來更舒適安心的選擇，讓消費者在通勤與外出之間，都能自在專注於眼前的風景，持續實踐「舒適的生活」品牌理念。

MUJI無印良品UV400濾藍光威靈頓框太陽眼鏡，售價590元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品UV400濾藍光波士頓框太陽眼鏡，售價590元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品UV400波士頓框太陽眼鏡，售價590元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品UV400濾藍光波士頓框太陽眼鏡，售價590元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品UV400波士頓框太陽眼鏡，售價590元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品UV400濾藍光威靈頓框太陽眼鏡，售價590元。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品UV400濾藍光威靈頓框太陽眼鏡，售價590元。圖／MUJI無印良品提供