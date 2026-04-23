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IKEA「集娃娃包」集點活動開跑！限量造型娃包迷你棉被、卡套一次到位

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
掛上IKEA限量造型娃包，隨時開啟你的曬娃日常（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供
掛上IKEA限量造型娃包，隨時開啟你的曬娃日常（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供

看準近年「曬娃」風潮，IKEA即日起至8月16日推出宜家卡卡友專屬「集娃娃包」集點活動，特別打造限量造型娃包（不含玩偶），將DOFTAKLEJA被套組縮小變身成為娃娃專屬被套組，以可拆式枕頭、棉被打造一張隨身小床，無論是IKEA經典玩偶或個人收藏角色都能輕鬆入住，讓娃娃外出時也能擁有舒適小窩好好睡覺；背面還貼心設計卡套空間，可收納吊牌或小卡，通勤時也能放入交通卡，掛上隨身包包就能開啟你的曬娃日常。

即日起至8月16日只要加入IKEA LINE官方帳號並升級為數位宜家卡會員，憑卡消費1元即累積1點，不論是家具、家飾或餐飲消費，甚至線上購物都能累積點數，集滿1,000點即可兌換限量造型娃包（不含玩偶）。

點數不只可以換萌物，集滿6,000點還可再獲得300元家具家飾抵用券，讓可愛隨時陪伴外，還能輕鬆入手更多居家好物。上述贈品皆數量有限、換完為止，集點活動詳情請見IKEA官網（https://www.ikea.com.tw/zh/family/member-activation）。

IKEA造型娃包背面貼心設計卡套空間，可收納吊牌或小卡，通勤時也能放入交通卡（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供
IKEA造型娃包背面貼心設計卡套空間，可收納吊牌或小卡，通勤時也能放入交通卡（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供

IKEA以可拆式枕頭、棉被打造一張隨身小床，讓娃娃外出時也能擁有舒適小窩（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供
IKEA以可拆式枕頭、棉被打造一張隨身小床，讓娃娃外出時也能擁有舒適小窩（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供

IKEA將DOFTAKLEJA被套組縮小變身成為娃娃專屬被套組（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供
IKEA將DOFTAKLEJA被套組縮小變身成為娃娃專屬被套組（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供

無論是IKEA經典玩偶或個人收藏角色，都能輕鬆入住IKEA造型娃包（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供
無論是IKEA經典玩偶或個人收藏角色，都能輕鬆入住IKEA造型娃包（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供

IKEA「集娃娃包」集點活動即日起至8月16日開跑，迷你棉被、卡套一包到位（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供
IKEA「集娃娃包」集點活動即日起至8月16日開跑，迷你棉被、卡套一包到位（造型娃包不含玩偶）。圖／IKEA提供

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