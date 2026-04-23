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2026WWG/TAG Heuer賽車魂爆發 全新機芯顛覆傳統 Monaco左冠回歸

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表經典藍款，89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表經典藍款，89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供

年度盛事「鐘表與奇蹟表展」（Watches & Wonders）日前在瑞士日內瓦登場。LVMH集團旗下製表品牌泰格豪雅（TAG Heuer ）在展場入口擺放傳奇影星史提夫麥昆（Steve McQueen）在電影《極速狂飆》中利曼賽事駕駛的保時捷917賽車與紅牛車隊的賽車，彰顯出泰格豪雅今年與賽車運動的緊密關係：1969年誕生Monaco第一支自動上鍊計時機芯的週年。

●Monaco Evergraph計時腕表

今年泰格豪雅的最重頭戲，莫過於歷時五年研發的Calibre TH80-00自動上鍊計時機芯。這款機芯徹底顛覆了兩世紀以來的傳統計時結構，捨棄了傳統的槓桿與彈簧機制，採用由TAG Heuer LAB自主開發的獨創結構：以鎳合金製成的「柔性雙穩態計時機制」（compliant chronograph mechanism）。這種創新的彈性零件，在啟動時會向內推入，暫停時彈回，能確保計時按鈕無論在第幾次操作，都能提供一致且俐落的手感。

機芯更配備了高抗磁的TH-Carbonspring前衛碳游絲，這也是品牌在去年Geneva Watch Days上發表耗時9年開發的新設計，輕盈、抗磁、抗震。Calibre TH80-00自動上鍊計時機芯共具備7項專利，其中碳游絲就擁有5個專利，振頻5赫茲、提供70小時動力儲存、5年保固，是品牌的第二款方型計時機芯。

搭載Calibre TH80-00自動上鍊計時機芯的Monaco Evergraph計時腕表，外觀以兩年前的Monaco計時表款為靈感，採用鏤空面盤，12點和6點有拱橋，採用發條盒在12點位置、自動盤在6點位置的倒置設計。40毫米腕表採用5級鈦金屬表殼，共推出兩種配色選擇：經典藍致敬史提夫麥昆的傳奇色彩，極速黑款以黑色DLC處理鈦金屬與紅色，展現濃厚的賽車基因。

●Monaco左冠計時

深受藏家喜愛的Monaco左冠計時腕系列，也迎來全新世代。新款回歸1969年原始型號1133的設計，將表冠置於9點鐘位置，提醒世人其身為「首款自動計時方錶」無需每日上鍊的革命傳統。39毫米的5級鈦金屬表殼經過人體工學優化提高配戴感，搭載全新Calibre TH20-11自製機芯，具備80小時長動能。此系列提供三種配色：經典藍、賽車綠、以及結合18K玫瑰金表的曜金黑。

TAG Heuer Monaco左冠計時腕表推出經典藍、賽車綠、以及結合18K玫瑰金表的曜金黑三種配色。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco左冠計時腕表推出經典藍、賽車綠、以及結合18K玫瑰金表的曜金黑三種配色。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表所搭載的全新TH80-00機芯擁有革命性的創新柔性雙穩態計時機制。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表所搭載的全新TH80-00機芯擁有革命性的創新柔性雙穩態計時機制。圖／泰格豪雅提供

日內瓦鐘表與奇蹟表展泰格豪雅展區。圖／泰格豪雅提供
日內瓦鐘表與奇蹟表展泰格豪雅展區。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco左冠計時腕表經典藍，30萬1,200元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco左冠計時腕表經典藍，30萬1,200元。圖／泰格豪雅提供

（由上而下）TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表經典藍與極速黑，各89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供
（由上而下）TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表經典藍與極速黑，各89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供

日內瓦鐘表與奇蹟表展泰格豪雅展區。圖／泰格豪雅提供
日內瓦鐘表與奇蹟表展泰格豪雅展區。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco左冠計時腕表賽車綠，30萬1,200元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco左冠計時腕表賽車綠，30萬1,200元。圖／泰格豪雅提供

日內瓦鐘表與奇蹟表展泰格豪雅展區。圖／泰格豪雅提供
日內瓦鐘表與奇蹟表展泰格豪雅展區。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表極速黑款，89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表極速黑款，89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表極速黑款，89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表極速黑款，89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco左冠計時腕表曜金黑，42萬1,000元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco左冠計時腕表曜金黑，42萬1,000元。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco左冠計時腕表推出經典藍、賽車綠、以及結合18K玫瑰金表的曜金黑三種配色。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco左冠計時腕表推出經典藍、賽車綠、以及結合18K玫瑰金表的曜金黑三種配色。圖／泰格豪雅提供

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