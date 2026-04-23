2026WWG/TAG Heuer賽車魂爆發 全新機芯顛覆傳統 Monaco左冠回歸

年度盛事「鐘表與奇蹟表展」（Watches & Wonders）日前在瑞士日內瓦登場。LVMH集團旗下製表品牌泰格豪雅（TAG Heuer ）在展場入口擺放傳奇影星史提夫麥昆（Steve McQueen）在電影《極速狂飆》中利曼賽事駕駛的保時捷917賽車與紅牛車隊的賽車，彰顯出泰格豪雅今年與賽車運動的緊密關係：1969年誕生Monaco第一支自動上鍊計時機芯的週年。

●Monaco Evergraph計時腕表

今年泰格豪雅的最重頭戲，莫過於歷時五年研發的Calibre TH80-00自動上鍊計時機芯。這款機芯徹底顛覆了兩世紀以來的傳統計時結構，捨棄了傳統的槓桿與彈簧機制，採用由TAG Heuer LAB自主開發的獨創結構：以鎳合金製成的「柔性雙穩態計時機制」（compliant chronograph mechanism）。這種創新的彈性零件，在啟動時會向內推入，暫停時彈回，能確保計時按鈕無論在第幾次操作，都能提供一致且俐落的手感。

機芯更配備了高抗磁的TH-Carbonspring前衛碳游絲，這也是品牌在去年Geneva Watch Days上發表耗時9年開發的新設計，輕盈、抗磁、抗震。Calibre TH80-00自動上鍊計時機芯共具備7項專利，其中碳游絲就擁有5個專利，振頻5赫茲、提供70小時動力儲存、5年保固，是品牌的第二款方型計時機芯。

搭載Calibre TH80-00自動上鍊計時機芯的Monaco Evergraph計時腕表，外觀以兩年前的Monaco計時表款為靈感，採用鏤空面盤，12點和6點有拱橋，採用發條盒在12點位置、自動盤在6點位置的倒置設計。40毫米腕表採用5級鈦金屬表殼，共推出兩種配色選擇：經典藍致敬史提夫麥昆的傳奇色彩，極速黑款以黑色DLC處理鈦金屬與紅色，展現濃厚的賽車基因。

●Monaco左冠計時

深受藏家喜愛的Monaco左冠計時腕系列，也迎來全新世代。新款回歸1969年原始型號1133的設計，將表冠置於9點鐘位置，提醒世人其身為「首款自動計時方錶」無需每日上鍊的革命傳統。39毫米的5級鈦金屬表殼經過人體工學優化提高配戴感，搭載全新Calibre TH20-11自製機芯，具備80小時長動能。此系列提供三種配色：經典藍、賽車綠、以及結合18K玫瑰金表的曜金黑。

TAG Heuer Monaco左冠計時腕表推出經典藍、賽車綠、以及結合18K玫瑰金表的曜金黑三種配色。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表所搭載的全新TH80-00機芯擁有革命性的創新柔性雙穩態計時機制。圖／泰格豪雅提供

日內瓦鐘表與奇蹟表展泰格豪雅展區。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco左冠計時腕表經典藍，30萬1,200元。圖／泰格豪雅提供

（由上而下）TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表經典藍與極速黑，各89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供

日內瓦鐘表與奇蹟表展泰格豪雅展區。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco左冠計時腕表賽車綠，30萬1,200元。圖／泰格豪雅提供

日內瓦鐘表與奇蹟表展泰格豪雅展區。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表極速黑款，89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco Evergraph計時腕表極速黑款，89萬5,000元。圖／泰格豪雅提供

TAG Heuer Monaco左冠計時腕表曜金黑，42萬1,000元。圖／泰格豪雅提供