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香奈兒、愛馬仕回歸加持 遠東SOGO母親節回饋最高飆48%

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO母親節檔期4月24日起至5月10日展開，各業種優惠火力齊發。圖／遠東SOGO提供
SOGO母親節檔期4月24日起至5月10日展開，各業種優惠火力齊發。圖／遠東SOGO提供

百貨上半年主力大檔母親節，遠東SOGO第一波母親節化妝品繳出亮眼成績單，全台各店近5%成長優於市場平均表現。為延續這股動力，4月24日起至5月10日展開的母親節檔期各業種優惠火力齊發，SOGO App會員1,400元電子折價券直接入袋，刷中信SOGO聯名卡最高回饋14%，加上各樓面加碼與12大銀行刷卡優惠，讓消費者趁母檔寵愛家人與自己。

迎接上半年最大檔期，SOGO集結各業種端出回饋好康：活動期間男女服飾、鞋、休閒運動、戶外、鍋具、小家電、寢具床墊、瓷器(不含Meissen)、化妝品、香氛、香水、男士保養消費滿5,000元送400元電子抵用券、大家電滿1萬元送500元電子抵用券。指定國際精品、珠寶滿2萬元送2,000元電子抵用券。

各樓面消費達指定門檻再加贈電子抵用券、實用小家電等，活動期間再聯合12大銀行推出刷卡滿額送SOGO電子商品券，其他還有滿額享10期、12期免息分期與分期加碼禮等，讓消費者趁年度優惠輕鬆買。

此外，SOGO復興館歷經一年半的國際精品「兩大門神」擴大改裝，近期香奈兒愛馬仕接連歸位，並帶來貫穿1至3樓的最新旗艦店型，正好趕上母親節檔期，勢必挹注業績活水與全館成長動能。

想要趁母檔優惠入手復興館精品，可要把握首6日(4/24-4/29)限時回饋，復興館3大國際精品享單日累計滿3萬送1,000元；卡地亞、寶格麗、Tiffany & Co.等6大精品珠寶腕表享累計滿3萬送1,500元。其他指定精品則享全檔期滿2萬送2,000元回饋。

家用家電在母檔也飆出高回饋，忠孝館按摩椅在綜合業種、樓面、聯名卡等最高回饋直達48%，歐系家電最高回饋40%、日系家電最高回饋30%。

母親節除了滿千送百是標配，幸福感的甜點也是必備，復興館也帶來包括法朋、吳一無二法式甜點等快閃名店，館內共匯聚14家人氣品牌帶來美味甜點蛋糕。

天母店3樓女裝4大新櫃登場，包括清新日系風格LAUTREAMONT、台灣設計師品牌李倍Dleet與Ysanne，以及手工假髮品牌Rebecca。

忠孝館SHISEIDO國際櫃百優保濕乳霜組，價值5,544元，優惠價2,520元，限量100組。圖／遠東SOGO提供
忠孝館SHISEIDO國際櫃百優保濕乳霜組，價值5,544元，優惠價2,520元，限量100組。圖／遠東SOGO提供

復興館CLARINS黃金雙萃緊緻組價值7,680元，優惠價4,600元（限量20組），再加贈SOGO電子商品券500元（限量20份）。圖／遠東SOGO提供
復興館CLARINS黃金雙萃緊緻組價值7,680元，優惠價4,600元（限量20組），再加贈SOGO電子商品券500元（限量20份）。圖／遠東SOGO提供

忠孝館周大福傳喜系列18K黃金鑲天然鑽石珍珠耳環售價57,200元起，加贈SOGO商品券1,000元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館周大福傳喜系列18K黃金鑲天然鑽石珍珠耳環售價57,200元起，加贈SOGO商品券1,000元。圖／遠東SOGO提供

天母店LANCȎME永生玫瑰霜入門組價值11,838元，特價7,650元，限量20組，獨家加贈永生玫瑰肽金逆時眼霜5ml。圖／遠東SOGO提供
天母店LANCȎME永生玫瑰霜入門組價值11,838元，特價7,650元，限量20組，獨家加贈永生玫瑰肽金逆時眼霜5ml。圖／遠東SOGO提供

復興館OSIM AI. 5感養身椅原價32萬8,800元，特價24萬8,800元。圖／遠東SOGO提供
復興館OSIM AI. 5感養身椅原價32萬8,800元，特價24萬8,800元。圖／遠東SOGO提供

SOGO 香奈兒 愛馬仕

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