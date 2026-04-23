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檀健次酷酷示範 HOGAN 2026春夏全新鞋履 大曬米蘭街頭活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
檀健次以輕快穿搭示範了HOGAN 2026春夏新品。圖／HOGAN提供
檀健次以輕快穿搭示範了HOGAN 2026春夏新品。圖／HOGAN提供

隨著夏日熱浪侵襲，都會街頭的時尚語彙也正悄悄蛻變。HOGAN 2026春夏系列以「Summer in the City」（城市夏日）為題，從米蘭的年輕世代得到靈感重新回溯街頭，將鞋履、包款化為隨身的時尚姿態展現，知性中有活力、每一步向前都踩出精采、驚喜。

本季最受矚目的焦點，莫過於融合品牌包覆式厚底美學的Hogan Double Cool。該款厚底德訓鞋揉合了1980年代運動輪廓，並選用明亮的絨面皮革與柔軟山羊皮，鞋款除了延續HOGAN經典的餅乾鞋厚底，色彩上也帶來更多變化，尤其細膩的「鏤空設計」更為整體注入空氣感，輕盈、不顯笨重。

針對台灣市場量身打造的「台灣限定色」穆勒鞋包含「香草白與玫瑰氣泡粉」、「雲舞白與夜空黑」，更是本季為女孩們送上的誠意之作，穿脫隨興外，另有常規色款將草莓果醬紅、藍莓果昔藍與橘子汽水橘等繽紛「果香」注入鞋面，可搭配輕盈洋裝或率性寬褲，在步伐間流露屬於夏日的恣意輕狂。

不容錯過的焦點還有The Hogan Athletic系列致敬了復古田徑鞋，以流線型律動感遊走於懷舊與當下，鞋款特別搭載隱形5公分內增高設計，尤其鞋側H Logo更延展至鞋跟、讓全身更顯修長，其中草莓牛奶粉與巧克力棕、彈珠汽水藍與香草白、橘子蘇打與彈珠汽水藍都展現了色彩與材質的拼接，實穿也耐看；另一款H691則重新接軌了1990年代的滑板文化，寬鬆輪廓配上光滑皮革、專屬記憶鞋墊，將次文化的叛逆基因以優雅的形式再定義。

經典的Hogan Script Address購物袋在本季則帶來迷人尺寸與冰淇淋色系選項，甚至加入輕盈的拉菲草編織元素，瞬間提升了度假指數。除鞋履包款，HOGAN本季再強調全身造型的層次感，透過繩結吊飾、帽款等薄荷綠與櫻花粉的清新色彩，邀請人們在制式的色彩、飽和度之外跳脫想像，讓屬於夏天的浪漫精彩、驚奇湧現。

HOGAN Hogan Cool草莓果醬紅菱形壓紋磨面皮革與香草白logo女款休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供
HOGAN Hogan Cool草莓果醬紅菱形壓紋磨面皮革與香草白logo女款休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供

HOGAN Hogan Cool草莓果醬紅菱形壓紋磨面皮革與香草白logo女款休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供
HOGAN Hogan Cool草莓果醬紅菱形壓紋磨面皮革與香草白logo女款休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供

HOGAN Athletic海洋藍磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供
HOGAN Athletic海洋藍磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供

HOGAN全球代言人檀健次。圖／HOGAN提供
HOGAN全球代言人檀健次。圖／HOGAN提供

HOGAN Athletic象牙灰磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供
HOGAN Athletic象牙灰磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供

HOGAN Hogan Cool台灣限定色、香草白與玫瑰氣泡粉logo皮革女款穆勒鞋，16,000元。圖／HOGAN提供
HOGAN Hogan Cool台灣限定色、香草白與玫瑰氣泡粉logo皮革女款穆勒鞋，16,000元。圖／HOGAN提供

HOGAN H691深可可棕小羊皮男款休閒鞋，18,300元。圖／HOGAN提供
HOGAN H691深可可棕小羊皮男款休閒鞋，18,300元。圖／HOGAN提供

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