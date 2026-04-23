檀健次酷酷示範 HOGAN 2026春夏全新鞋履 大曬米蘭街頭活力

隨著夏日熱浪侵襲，都會街頭的時尚語彙也正悄悄蛻變。HOGAN 2026春夏系列以「Summer in the City」（城市夏日）為題，從米蘭的年輕世代得到靈感重新回溯街頭，將鞋履、包款化為隨身的時尚姿態展現，知性中有活力、每一步向前都踩出精采、驚喜。

本季最受矚目的焦點，莫過於融合品牌包覆式厚底美學的Hogan Double Cool。該款厚底德訓鞋揉合了1980年代運動輪廓，並選用明亮的絨面皮革與柔軟山羊皮，鞋款除了延續HOGAN經典的餅乾鞋厚底，色彩上也帶來更多變化，尤其細膩的「鏤空設計」更為整體注入空氣感，輕盈、不顯笨重。

針對台灣市場量身打造的「台灣限定色」穆勒鞋包含「香草白與玫瑰氣泡粉」、「雲舞白與夜空黑」，更是本季為女孩們送上的誠意之作，穿脫隨興外，另有常規色款將草莓果醬紅、藍莓果昔藍與橘子汽水橘等繽紛「果香」注入鞋面，可搭配輕盈洋裝或率性寬褲，在步伐間流露屬於夏日的恣意輕狂。

不容錯過的焦點還有The Hogan Athletic系列致敬了復古田徑鞋，以流線型律動感遊走於懷舊與當下，鞋款特別搭載隱形5公分內增高設計，尤其鞋側H Logo更延展至鞋跟、讓全身更顯修長，其中草莓牛奶粉與巧克力棕、彈珠汽水藍與香草白、橘子蘇打與彈珠汽水藍都展現了色彩與材質的拼接，實穿也耐看；另一款H691則重新接軌了1990年代的滑板文化，寬鬆輪廓配上光滑皮革、專屬記憶鞋墊，將次文化的叛逆基因以優雅的形式再定義。

經典的Hogan Script Address購物袋在本季則帶來迷人尺寸與冰淇淋色系選項，甚至加入輕盈的拉菲草編織元素，瞬間提升了度假指數。除鞋履包款，HOGAN本季再強調全身造型的層次感，透過繩結吊飾、帽款等薄荷綠與櫻花粉的清新色彩，邀請人們在制式的色彩、飽和度之外跳脫想像，讓屬於夏天的浪漫精彩、驚奇湧現。

HOGAN Hogan Cool草莓果醬紅菱形壓紋磨面皮革與香草白logo女款休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供

HOGAN Hogan Cool草莓果醬紅菱形壓紋磨面皮革與香草白logo女款休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供

HOGAN Athletic海洋藍磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供

HOGAN全球代言人檀健次。圖／HOGAN提供

HOGAN Athletic象牙灰磨面皮革與夜空藍logo男款休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供

HOGAN Hogan Cool台灣限定色、香草白與玫瑰氣泡粉logo皮革女款穆勒鞋，16,000元。圖／HOGAN提供