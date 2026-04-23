UNIQLO首度聯名Cecilie Bahnsen 招牌「浪漫仙氣」走入日常穿搭

UNIQLO又帶來全新設計師聯名系列，這次首度攜手來自丹麥女裝設計師Cecilie Bahnsen，推出全新2026春夏系列，以「Shapes of Poetry詩意輪廓浪漫日常」為概念，重新詮釋日常女裝穿搭，系列將於5月29日於台灣正式販售。

Cecilie Bahnsen的設計以標誌性的清新浪漫為語彙，且深受名人青睞，包括BLACKPINK成員Jennie與少女時代潤娥等，皆曾身著其洋裝亮相。

談及這次與UNIQLO的合作系列，設計師Cecilie Bahnsen表示：「我非常開心能與UNIQLO展開首次合作。我一直以來所設計的服裝，都希望能真正融入生活，被每天穿著，這與UNIQLO所代表的LifeWear精神不謀而合。我非常期待透過這個聯名系列，能與全球更多人分享這樣的理念。」

迅銷集團資深執行董事暨UNIQLO研發中心負責人勝田幸宏 (Yukihiro Katsuta) 表示：「大約在2019年UNIQLO於丹麥哥本哈根開設首間店舖時，我有機會認識 Cecilie，當時我立刻被她的服裝工藝詮釋所吸引，也一直期待未來能有展開合作的機會，七年後終於得以實踐。」

「高級訂製不必只屬於特殊場合，而是可以融入日常。我追求的是讓人立刻想穿，並且這份心情能持續一生的服裝。」Cecilie Bahnsen曾經如此形容她的設計初衷

這次聯名延續Cecilie Bahnsen極具辨識度的設計，立體結構性的剪裁，結合標誌性的花卉圖騰、荷葉邊、立體雕花與抓皺設計展現仙氣輪廓，在洋裝、上衣與裙款的系列中，處處可見設計細節。

與UNIQLO的聯名合作中也包含Cecilie Bahnsen第一個童裝系列。身為母親的她，長期對童裝抱有濃厚興趣，現在將這份情感實現於本次聯名，童裝系列還可與女裝系列呼應搭配，打造親子或姊妹間的穿搭靈感。

UNIQLO首度攜手來自丹麥女裝設計師Cecilie Bahnsen，推出全新2026春夏系列將於5月29日於台灣正式販售。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen聯名系列女裝壓褶洋裝(無袖)，1,490元（5/29僅指定店舖販售）。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Cecilie Bahnsen聯名系列，包含Cecilie Bahnsen第一個童裝系列。圖／UNIQLO提供