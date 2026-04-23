JR東日本大飯店台北母親節搶客 三大餐廳聯手出擊搶攻聚餐商機

搶攻年度重要檔期母親節餐飲市場，JR東日本大飯店台北由鉑麗安全日餐廳、凱華樓中華料理與HAYASE日本料理三大主力餐廳同步推出期間限定專案，從自助餐、桌菜宴席到精緻會席，透過產品差異化與價格帶分層布局，全面鎖定家庭聚餐與高端客群，力拚節慶餐飲業績高峰。

主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，主廚陳永儒以「東南亞美食」為主軸升級自助餐檯，集結越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹、沙嗲雞肉串與印尼炒飯等經典南洋菜色，透過酸、辣、香的味覺層次，強化整體餐檯吸引力。

為提高節慶消費動能，餐廳並於5/9-5/10母親節週末午、晚餐時段加碼推出「一品龍蝦料理」，以高單價食材創造話題，進一步拉升餐價價值感。餐價訂為成人每位1,980元（另加一成服務費），兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。

主打中華宴席的凱華樓，則以「磐龍筵席感恩宴」切入母親節聚餐需求，由主廚楊德興領軍，以宮廷菜為核心架構，結合滋補概念與節慶寓意，推出宮廷延壽燉花膠、黃袍北京烤鴨與蒜香蒸明蝦等代表性菜式。

本次母親節特別節慶於5/2-5/3、5/9-5/10期間規劃5人與10人桌菜兩種規格，分別訂價10,900元與21,800元（皆另加一成服務費），並搭配紅酒贈飲，鎖定家庭與多人聚餐市場，展現中式桌菜在節慶檔期的穩定需求與消費力。

以精緻和食著稱的HAYASE日本料理，日籍料理長郡司行雄5/1-5/10 期間以五月誕生石「祖母綠」為靈感，結合日本東北旬味與台灣在地食材，打造母親節限定會席料理，透過色彩與擺盤呈現季節感與視覺美感。

午餐「翡翠」九品每位3,080元，晚餐「翠玉」十品每位4,500元（另加一成服務費），其中晚餐包含蒸籠料理，強化餐序層次與體驗深度。另提供加價升級花束壽司及提前預訂贈蛋糕等附加服務，進一步提升節慶儀式感與客單價表現。

從自助餐的豐盛多元、宮廷宴席的團聚氛圍，到日本會席料理的精緻儀式感，JR東日本大飯店台北透過三軌並進的產品策略，精準切入不同消費族群需求，在價格帶、用餐型態與體驗層次上形成互補，全面強化母親節餐飲市場佈局，積極搶攻節慶餐飲商機。