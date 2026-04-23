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瓦城母親節優惠來了！再推多力多滋聯名 香菜奶昔、漢堡7款登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
瓦城集團搶攻母親節聚餐商機，整合集團旗下品牌推出系列優惠活動。瓦城/提供
瓦城集團搶攻母親節聚餐商機，整合集團旗下品牌推出系列優惠活動。瓦城/提供

瓦城（2729）集團搶攻母親節聚餐商機，整合集團旗下品牌推出系列優惠活動，自4月28日至5月25日期間，凡於全台門市點用三人（含）以上套餐，即可獲得限量「SABON明星體驗禮兌換券」，憑券可至全台SABON門市兌換；結帳出示wa10 APP會員另可參加抽獎，有機會獲得雙人不限航點來回機票，透過餐飲結合體驗與抽獎，帶動節慶聚餐買氣。

除餐飲優惠外，門市也加碼互動活動，現場掃描QR Code可參加母親節限定遊戲，最大獎為定價9,300元的29吋行李箱，另有美食金優惠券與wa10點數等回饋；5月2日至3日及5月9日至10日兩個周末期間，門市提供「假期明信片」，讓消費者在用餐同時書寫祝福，強化節慶氛圍。

此外，瓦城也鎖定話題風味帶動用餐新鮮感，自4月27日至6月10日攜手多力多滋推出期間限定「香菜祭」，由旗下大心與樂子the Diner推出7款聯名新品，橫跨麵食、漢堡、甜點與飲品等品項，主打香菜風味與多力多滋結合，提升市場討論度。

其中，大心推出「多力多滋X香菜酸辣海陸麵」（300元）與「多力多滋X香菜椒麻雞拌麵」（270元），並祭出單筆消費滿599元贈「啾心鮮蝦棒」活動；樂子the Diner則推出「多力多滋香菜牛肉堡2.0」（450元）、「多力多滋厚培根香菜沙拉」（420元）、「多力多滋阿米哥炒蛋」（360元）等鹹食，以及「多力多滋香菜花生煎餅」（280元）與「花生香菜多力多滋奶昔」（200元）等甜點與飲品，為母親節檔期增添多元選擇。

品牌 瓦城 漢堡

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