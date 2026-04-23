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「全電商」App升級改版 限時「21元爆殺品」開搶 iPhone 8%回饋無上限

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯「全電商」APP全新改版上線，推直播新服務、沉浸式內容，打造OMO全方位購物新體驗。圖／全聯提供
全聯「全電商」APP全新改版上線，推直播新服務、沉浸式內容，打造OMO全方位購物新體驗。圖／全聯提供

全聯持續深化數位布局，宣布旗下「PXGo!全聯線上購」APP正式升級為「全電商」APP，全面優化平台功能與使用體驗，透過AI科技導入與內容服務升級，打造更智慧、精準的線上購物環境。

為慶祝升級上線，全電商攜手Apple、Gogoro等知名品牌推出獨家特談好康，iPhone指定機種使用全支付可享8%回饋無上限，Apple Watch SE更下殺至6.5折；Gogoro指定車款最高回饋60,000點福利點。此外，專櫃美妝與民生用品也加入戰局，包含指定專櫃美妝滿3,000元贈3,000點福利點、欣葉生活廚房復熱即食包3包組特惠價168元，以及多款衛生紙滿額現折加碼抽整箱等活動，展現強大的商品力與價格優勢。

在優惠活動方面，全電商針對改版祭出多波段加碼。即日起至4月30日天天進站可領折扣金；4月23日單筆消費滿8,000元折500元；4月24日至4月26日期間，單筆消費滿1,500元現折100元，若使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1,500元再送1,000點福利點，最高可得1萬點，回饋率等同6.6%。此外，4月24日至4月30日可領取限量優惠券，單筆滿30,000元現折2,000元。針對LINE官方帳號會員，5月28日前完成綁定即贈8折折價券，單筆滿999元可折抵200元。

備受關注的「21元爆殺商品」即日起至4月25日天天登場，每日11:00與16:00準時開搶，涵蓋黑松加鹽沙士、柔芙抽取式衛生紙、喬亞滴濾拿鐵咖啡等熱銷品項。直播購物體驗也同步進化，4月26日至4月30日每日12:00與19:00開放搶購「5折神券」；於4月30日至5月3日期間單筆滿6,000元即可折抵3,000元，4月29日另加碼21元爆殺濾掛咖啡與氣泡飲；4/30晚間8點起前400名下單者，單筆每滿3,000元贈2,000點福利點，最高可累贈至10,000點，搭配「寵粉抽9,990福利點」活動，完成領券及LINE官方帳號綁定，並於直播活動期間下單即可參與抽獎。

全聯表示，未來將以全電商APP為核心，強化福利點在線上、線下生態圈的應用，串聯線上選品、實體支付與內容互動，打造更完整的智慧零售生態系，滿足消費者多元且即時的消費需求。

全聯「全電商」APP全新改版上線，推直播新服務、沉浸式內容，打造OMO全方位購物新體驗。圖／全聯提供
全聯「全電商」APP全新改版上線，推直播新服務、沉浸式內容，打造OMO全方位購物新體驗。圖／全聯提供

電商 iPhone Gogoro

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