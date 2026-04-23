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藏壽司母親節「金多蝦祭」開打！炸蝦塔、蝦盛合限時登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
升級版美味！金黃酥脆炸蝦豪邁高疊「炸蝦天婦羅塔」。藏壽司提供
升級版美味！金黃酥脆炸蝦豪邁高疊「炸蝦天婦羅塔」。藏壽司提供

用滿滿的美味感謝媽媽，多蝦澎湃開趴。迎接母親節，藏壽司「金多蝦祭」，滿載幸福滋味料理限時上市。特別企劃豪蝦拍檔「花瀑蝦盛合」、霸疊「鮮蝦虎皮壽司卷」、3隻酥脆炸蝦高疊的「炸蝦天婦羅塔」等13款澎湃料理，5月5日起開賣，限時只有7天。

多蝦澎湃趴開動，第一回合首推豪蝦拍檔「花瀑蝦盛合」，熱銷榜大生鮮蝦首次結合甜蝦、鮭魚卵，彈牙大生鮮蝦、綿密甜蝦、鹹香鮭魚卵，生蝦控一口入魂，盡饗三重美味；「鮮蝦虎皮壽司卷」以鮮蝦沙拉卷為基底，霸疊鮮蝦、炸蝦，輕撒上晶瑩飛魚卵，海洋鹹香滿足味蕾。

升級版鮮蝦沙拉、蟹肉鋪底，金黃酥脆炸蝦豪邁高疊「炸蝦天婦羅塔」，穩坐加點寶座；吃得到半顆酪梨的「炙烤酪梨鮮蝦沙拉握壽司」，酪梨內餡放入醋飯與鮮蝦沙拉，再佐上沙拉醬炙烤，濃郁鮮甜滋味，創造獨特美味記憶點；「炙烤起司鮮蝦扇貝」由青森直送扇貝搭配生蝦，鋪上起司後炙烤，海味交融奶香，讓人一盤接一盤。

澎湃趴第二回合，必點熱銷常勝軍鮭魚系列。強勢回歸「生鮭魚贅澤三貫」，鮭魚油脂與鮮甜交織的濃厚旨味，入口即化的生鮭魚，吃得到旨味、鮭魚卵、柚子皮，三貫風味一盤盡享；人氣回歸「炙烤蒜香鮭魚」，細嫩緊實魚肉，佐上特製蒜蓉醬，香氣四溢吮指回味；「炙烤鹽味生鮭魚(一貫)」鹽味輕提鮮甜海味，口感清爽不膩。每日限量售完為止的「生鮭魚酪梨起司燒」，綿密酪梨搭配上炙燒起司的濃香，鮭魚美味層層擴散，美味無法擋。

澎湃趴第三回合，意猶未盡時，再點上一盤「青森扇貝佐明太鮭魚卵三貫」，青森直送扇貝幸福三吃，青森扇貝分別搭配明太子、鮭魚卵、醃漬貝卵與紫蘇葉相得益彰，每一貫風味各異；「炸蝦唐揚」蝦肉香酥涮嘴，餐後零嘴一口接一口欲罷不能；完美壓軸甜點「和風抹茶奶凍」，每日限量提供，首賣獨家自製濃郁抹茶奶凍，搭配Q彈白玉與黃豆蕨餅、香甜紅豆，與淋上黑糖蜜的鮮奶油，每一口都是超濃醇交織的日式甜蜜享受，獻給最想要感謝的人。

鮭魚 壽司 料理

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