必勝客「外帶大比薩買1送5」！漢堡王優惠券「點心、雙堡組」享57折起

全球時尚指標、帶貨女王Jennie再次展現其驚人的跨界影響力，繼去年超搶眼的Ruby寶石紅特別版之後，今年再宣布推出全新「晶石黑」特別版JENNIE × Beats Solo 4頭戴式耳機，完美融合了Jennie獨特的個人美學與Beats頂尖的聲學技術，將在4月24日於Apple官網正式開賣，勢必引發全球粉絲的搶購熱潮。

2026-04-23 10:59