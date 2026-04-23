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必勝客「外帶大比薩買1送5」！漢堡王優惠券「點心、雙堡組」享57折起
歡慶母親節，必勝客推出一系列優惠方案。其中「外帶買1送5」，凡購買1個大比薩，就送「2個小比薩、2份副食、1瓶飲料」，最低565元起；另外還有「外送買1送2」，購買1個大比薩即贈送2個小比薩。除此之外，還推出「3個大比薩888元起」、「大比薩升級芝心餅皮6折」等不同優惠。
4月30日前，必勝客也以「明太子生蠔干貝大比薩」為主角，推出「母親節甜蜜小套餐」、「母親節甜蜜人氣套餐」等不同方案，各為888、1,259元起。活動期間購買，即加贈吳寶春監製的「荔枝玫瑰巴斯克（小顆）」。
即日起至5月17日期間，漢堡王限時推出「挖堡再加碼優惠券」，共有4款點心分享餐方案，其中包括「薯條（大）2份89元」、「雞薯條（8入）2份89元」、「雞塊15塊99元」、「蘋果派2個79元」等方案，此外還有4組「雙堡加倍爽」方案，包括有「雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡」149元，現省99元；「雙層田園華鱈魚堡＋美式花生雙層脆雞堡」原價248元，優惠價159元，活動優惠現享57折起。
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