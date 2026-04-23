母親節獻禮 高雄日航酒店攜手法國奢華品牌 Sisley 推住房專案

母親節將至，高雄日航酒店攜手法國頂級保養品牌Sisley，推出期間限定「時光綻瑰 Sisley頂級行政客房之約」住房專案，為今年母親節獻上一份兼具品味與心意的奢華體驗。雙人入住即享Sisley經典黑玫瑰旅行組，再贈高雄日航酒店西點主廚團隊專為此次合作精心打造的Sisley專屬迎賓西點，以一場融合保養與味覺的感官體驗，為住宿時光增添奢雅儀式感。

Sisley創立於1976年，至今已走過近半世紀，以植物美容學為核心，將天然植萃與尖端科技相結合，致力打造兼具感官享受與卓越保養功效的頂級護膚體驗。

「時光綻瑰 Sisley頂級行政客房之約」住房專案適用行政樓層全房型，以最優彈性房價入住行政客房，除行政酒廊全時段尊榮禮遇外，專案再加贈Sisley黑玫瑰旅行組，內含全能乳液10ml、黑玫瑰彈潤水凝霜10ml、黑玫瑰頂級乳霜抗老面膜10ml，以及Eau du Soir暮之露香體乳15ml，並附專屬訂製保養禮遇券與600元現金抵用券，讓肌膚於旅程中亦能感受頂級呵護，與優雅香氣層層交織，為保養日常注入儀式感。

專案更包含行政酒廊獨享Sisley主題迎賓西點，由高雄日航酒店西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu）領軍西點團隊，特別以Sisley經典「黑玫瑰」為靈感打造專屬迎賓西點，透過細膩甜點的層次堆疊與風味設計，將玫瑰的馥郁與優雅轉化為舌尖上的感受，讓午後時光在視覺與味覺間緩緩綻放，勾勒出專屬旅人的精緻片刻。