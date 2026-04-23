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黑色蝴蝶結超美！JENNIE × Beats Solo 4「晶石黑」特別版閃耀登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Jennie再度展現帶貨女王實力，推出「特別版JENNIE × Beats Solo 4」頭戴式耳機「晶石黑」新色。圖／Beats by Dre提供
Jennie再度展現帶貨女王實力，推出「特別版JENNIE × Beats Solo 4」頭戴式耳機「晶石黑」新色。圖／Beats by Dre提供

全球時尚指標、帶貨女王Jennie再次展現其驚人的跨界影響力，繼去年超搶眼的Ruby寶石紅特別版之後，今年再宣布推出全新「晶石黑」特別版JENNIE × Beats Solo 4頭戴式耳機，完美融合了Jennie獨特的個人美學與Beats頂尖的聲學技術，將在4月24日於Apple官網正式開賣，勢必引發全球粉絲的搶購熱潮。

此次特別版選用了低調卻充滿質感的「晶石黑」最大亮點當然是隨附2個同色系可拆卸蝴蝶結裝飾，機身細節也充滿驚喜，單邊UltraPlush耳罩上印有靈感取自Jennie音樂作品與美學思維的專屬符號，連同隨附的柔軟攜帶盒也採用一致的色系設計，讓耳機不只是聆聽工具，而是足以定義穿搭風格的時尚配件。

新款Beats Solo 4硬體規格也經過重新設計，搭載升級版40公釐電能切換器，能有效將失真降至最低，提供極致清晰的音域表現。支援具備動態頭部追蹤功能的個人化空間音訊，透過內建陀螺儀與加速度計，營造出如64組揚聲器環繞的沉浸式聽覺體驗。此外，耳機內建數位類比轉換器（DAC），使用者可透過USB-C或3.5公釐音源線體驗高解析度保真壓縮音訊，滿足對音質有極致追求的使用者。

這款耳機僅重217公克，並提供最長可達50小時的電池續航力。即便電力耗盡，透過Fast Fuel閃充技術，僅需充電10分鐘即可再享受5小時的音樂時光。針對通話品質，Beats配備多個數位波束成形麥克風，並採用先進語音鎖定演算法，在長達7,000小時的嘈雜環境測試後，可更精準過濾背景噪音，更棒的是，還同時相容於iOS與Android裝置。

單邊UltraPlush耳罩上採取裝飾性設計，符號靈感正是取自Jennie的音樂作品和獨特美學。圖／Beats by Dre提供
單邊UltraPlush耳罩上採取裝飾性設計，符號靈感正是取自Jennie的音樂作品和獨特美學。圖／Beats by Dre提供

隨附柔軟攜帶盒也採用一致的色系設計。圖／Beats by Dre提供
隨附柔軟攜帶盒也採用一致的色系設計。圖／Beats by Dre提供

兩個可拆卸的黑色蝴蝶結與Jennie的優雅風格彼此輝映。圖／Beats by Dre提供
兩個可拆卸的黑色蝴蝶結與Jennie的優雅風格彼此輝映。圖／Beats by Dre提供

特別版JENNIE × Beats Solo 4「晶石黑」頭戴式耳機，建議售價7,490元。圖／Beats by Dre提供
特別版JENNIE × Beats Solo 4「晶石黑」頭戴式耳機，建議售價7,490元。圖／Beats by Dre提供

特別版JENNIE x Beats Solo 4頭戴式耳機推出新款晶石黑，隨附可拆卸的同色蝴蝶結裝飾。圖／Beats by Dre提供
特別版JENNIE x Beats Solo 4頭戴式耳機推出新款晶石黑，隨附可拆卸的同色蝴蝶結裝飾。圖／Beats by Dre提供

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