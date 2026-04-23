聽新聞
0:00 / 0:00
黑色蝴蝶結超美！JENNIE × Beats Solo 4「晶石黑」特別版閃耀登場
全球時尚指標、帶貨女王Jennie再次展現其驚人的跨界影響力，繼去年超搶眼的Ruby寶石紅特別版之後，今年再宣布推出全新「晶石黑」特別版JENNIE × Beats Solo 4頭戴式耳機，完美融合了Jennie獨特的個人美學與Beats頂尖的聲學技術，將在4月24日於Apple官網正式開賣，勢必引發全球粉絲的搶購熱潮。
此次特別版選用了低調卻充滿質感的「晶石黑」最大亮點當然是隨附2個同色系可拆卸蝴蝶結裝飾，機身細節也充滿驚喜，單邊UltraPlush耳罩上印有靈感取自Jennie音樂作品與美學思維的專屬符號，連同隨附的柔軟攜帶盒也採用一致的色系設計，讓耳機不只是聆聽工具，而是足以定義穿搭風格的時尚配件。
新款Beats Solo 4硬體規格也經過重新設計，搭載升級版40公釐電能切換器，能有效將失真降至最低，提供極致清晰的音域表現。支援具備動態頭部追蹤功能的個人化空間音訊，透過內建陀螺儀與加速度計，營造出如64組揚聲器環繞的沉浸式聽覺體驗。此外，耳機內建數位類比轉換器（DAC），使用者可透過USB-C或3.5公釐音源線體驗高解析度保真壓縮音訊，滿足對音質有極致追求的使用者。
這款耳機僅重217公克，並提供最長可達50小時的電池續航力。即便電力耗盡，透過Fast Fuel閃充技術，僅需充電10分鐘即可再享受5小時的音樂時光。針對通話品質，Beats配備多個數位波束成形麥克風，並採用先進語音鎖定演算法，在長達7,000小時的嘈雜環境測試後，可更精準過濾背景噪音，更棒的是，還同時相容於iOS與Android裝置。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。