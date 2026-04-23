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快樂檸檬開進Walmart 雅茗：二、三店同步準備中

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
雅茗-KY旗下Happy Lemon以「無限門店」商業模式，正式進駐美國零售巨頭Walmart。圖／雅茗-KY提供
雅茗-KY旗下Happy Lemon以「無限門店」商業模式，正式進駐美國零售巨頭Walmart。圖／雅茗-KY提供

雅茗-KY（2726）全球連鎖茶飲品牌快樂檸檬Happy Lemon以其顛覆性的「無限門店」商業模式，於本月正式進駐美國零售巨頭Walmart，在亞利桑那州首店開業即創下銷售佳績，五天銷售業績突破30萬，標誌著快樂檸檬成功打開北美主流零售市場，更驗證了其以AI智能調飲機驅動的新零售模式，在全球市場有著巨大潛力。

雅茗也透露，隨著Walmart首店的成功，Walmart二店、三店已經在準備中，其他合作通路也同步規劃。

雅茗表示，與傳統茶飲依靠線下大店、高人力成本的模式不同，快樂檸檬的無限門店以AI智能調飲機為核心，將出品壓縮至10秒內完成，實現「即點即得」的極致效率，徹底解決茶飲行業長期存在品控波動與人力依賴問題，特別是高人力成本的北美地區，此次快速嵌入Walmart等零售場景，成為減少顧客停留時長與提升消費頻次的流量引擎。

快樂檸檬全球執行長江錫毅表示，雅茗不是在開店，而是在輸出一套可複製的AI智能茶飲系統，當科技讓專業級手搖飲變得如此輕盈，茶飲的消費場景便從街頭延伸至超市、辦公樓，任何有人流量的地方都可能成為門店。

雅茗指出，Walmart全美超4000家門店每日服務數億消費者，快樂檸檬的入駐並非簡單增設銷售點，而是通過AI智能運營與場景融合，重構「茶飲+零售」的生態邏輯。首店開業後，消費者在超市購物間隙即可購買到與專門店同品質的現製茶飲，而Walmart則通過引入高頻消費品類，顯著提升客單價與用戶黏性，這也印證了「流量共生」模式的商業價值。

雅茗表示，快樂檸檬的無限門店模式本質是為零售夥伴提供一套「AI茶飲運營系統」，其價值不僅在於銷售增長，更在於以科技重構品牌與通路的關係，快樂檸檬已從手搖茶飲品牌轉型為解決方案提供者，開創了行業輕資產、高溢價的全球化新路徑。

「未來，快樂檸檬的無限門店將由合作通路的廣度定義。」江錫毅強調，「我們正將茶飲變為一種服務，並將逐步滲透全球消費場景。」隨著Walmart首店的成功，快樂檸檬已拉開茶飲零售智能化的序幕，一幅關於未來消費的無限藍圖正在展開。

美國 品牌 亞利桑那州

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