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好市多冷凍藍莓爆紅！一杯成本30元掀「在家打果昔」熱潮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多冷凍藍莓以冷凍保存與即開即用為主要特性，無須額外處理即可使用，符合居家快速調理需求。業者提供
好市多冷凍藍莓以冷凍保存與即開即用為主要特性，無須額外處理即可使用，符合居家快速調理需求。業者提供

美式賣場Costco好市多）近期再度出現熱銷商品，冷凍藍莓在夏季高溫帶動下需求升溫，成為會員關注焦點。隨著手搖飲與現打果昔價格普遍上揚，市場觀察顯示，消費者逐漸轉向高CP值的「在家自製」模式，帶動冷凍水果銷量同步成長。

現打果昔手搖飲價格走高，「一杯動輒百元起跳」，部分消費需求轉向以冷凍藍莓搭配牛奶自製飲品。以藍莓與約250cc牛奶打成果昔為例，單杯成本約落在20至30元，相較市售動輒百元的飲品，價格落差明顯。

通路觀察，好市多冷凍藍莓以冷凍保存與即開即用為主要特性，無須額外處理即可使用，符合居家快速調理需求；產品風味偏微酸帶甜，常被用於搭配乳製品或製作果昔。隨著夏季氣溫升高，相關品項動銷提升，部分門市亦曾出現短期缺貨或限購情形，顯示冷凍水果在夏季具一定需求支撐。

從消費行為觀察，此類產品熱銷背後，反映三項趨勢：首先是通膨環境下，消費者對價格敏感度提升，轉向自製取代外食；其次為居家料理與簡易調理需求增加，強調「低門檻、高效率」的產品特性；第三則是健康與原型食材意識抬頭，冷凍水果相較含糖飲品更具吸引力。

此外，冷凍水果品項並非單一產品帶動，蔓越莓、綜合莓果等相關商品亦同步受到關注。消費者普遍認為，「冷凍水果方便保存且用途多元」，除冰沙外亦可延伸至優格、烘焙等多元應用場景，提升整體採購價值。

整體而言，在夏季高溫、飲品價格上漲及消費結構轉變的多重因素交互影響下，冷凍藍莓等產品銷量攀升，不僅反映零售通路商品力，也顯示消費者正以更理性的方式配置日常飲食支出。對量販通路而言，如何持續提供高性價比商品並強化品類差異化，將是鞏固會員黏著度的關鍵。

Costco 好市多 水果

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