解鎖台北101「垂直策展」 高空療癒IP到K-pop多層驚喜

《網路溫度計DailyView》

對Y、Z世代而言，「逛展覽」早就不只是打發時間，而是集拍照打卡、沉浸互動與社群話題於一身的生活儀式。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點「Y、Z世代潮流必逛五大展覽類型」，沉浸式展覽、動漫與原創IP展、藝術文化展位居前三名。

而近期拿下「台北必訪景點」冠軍的台北101，更精準抓住這股趨勢，透過「垂直策展」的概念，在不同樓層規劃風格迥異的特展，讓遊客「每升一個高度、就有一個驚喜」，成為年輕人心中無可取代的潮流中心。

一、89F療癒共鳴：《台灣怪可愛：星期一的布魯斯特展》

IG授權／@susan.pho_、@mimi___traveler、@iamcornyyy

展覽日期：即日起至2026/9/30

展覽地點：89F秘境花園觀景台

89F秘境花園觀景台門票：

一般票價：600元

國人特殊身份（學生票／樂齡票／愛心票／軍警票）票價：300元

購票連結：台北101官網

台北101觀景台近期攜手人氣IP「星期一的布魯斯（MONDAY BRUCE）」，在海拔382公尺的高空打造「雲端白日夢」主題展。現場除了有有全球獨家「1：1等比例放大」巨型布魯斯，更細膩還原捷運車廂與辦公室場景。

對於在職場打拚的Y、Z世代來說，布魯斯那濃濃黑眼圈與「怪可愛」的厭世神情，一秒擊中社畜日常。在絕美高空窗景前，粉絲不只能與布魯斯一起「摸魚」放空，還能體驗拍貼機、鑄幣機等互動，讓「錢錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」。

IG網紅Yumi指出「1：1大型布魯斯」可愛到發瘋，「最愛辦公室跟捷運場景，通勤的上班族肯定懂那種厭世感，還有『雲端白日夢』拍照場景，結合台灣原創IP與高空觀景體驗。拍完照別忘了逛布魯斯快閃店，全部都想買！」IG網紅Susan則透露看到布魯斯本人忍不住笑出來，「尤其是那種厭世又貼近日常的表情，根本就是大家上班上課、通勤時的真實寫照」，她也分享自己最喜歡「雲端白日夢」場景，「把角色、空間跟高空景觀結合在一起，拍起來很有故事感，也很有那種逃離日常的小療癒氛圍」。

IG授權／@susan.pho_、@mimi___traveler、@iamcornyyy

89樓秘境花園觀景台同步換上全新「雲端繽紛花園」樣貌，以陽明山竹子湖每年春季盛放的海芋與繡球花為靈感，將3至6月限定的山林美景搬進城市高空。蝴蝶輕盈穿梭、雲霧緩緩流動，花瀑、三角屋、雲朵鞦韆與花海梯田等夢幻場景交織，再加上全台最高郵筒、霓虹燈牆、雲中星月等人氣打卡點，讓人彷彿走入一座漂浮在天空中的花園，在都市節奏的縫隙之中，也能輕鬆收藏一段專屬自己的浪漫時光。

IG網紅玉米妞透露，「整片花藝+綠植+蝴蝶元素真的美到很不真實」，Susan也分享，「走進去就像進到城市上空的空中花園，搭配花藝佈置、綠植景觀，隨便拍都超有春天感，跟窗外景色放在同一個畫面裡特別美」。

二、101F極致秘境：《蕨蘭之美》年度特展

IG授權／@iamcornyyy、@susan.pho_

展覽地點：101F蕨蘭秘境觀景台

101F蕨蘭秘境觀景台門票：

票價：980元（含89F秘境花園觀景台門票）

購票連結：台北101官網

曾僅限國家元首造訪的101樓，現已成為年輕人爭相預約的「城市之巔」。由花藝大師、凌宗湧與植物專家洪信介共同策劃的《蕨蘭之美》，將101F轉化為結合自然靜謐與城市美學的雲端花園。

展覽以2026趨勢色「雲舞白」與「變革率」為主色調，營造出宛如仙境的沉浸式美感，讓IG網紅紛紛發文直呼：「必拍的雲朵仙境、蕨類環繞的窗景座椅，隨手拍都是質感大片！」

玉米妞特別推薦，「以前這裡可是只開放給國際貴賓，現在有機會可以上去囉！氛圍超高級」。Susan則表示逛起來很舒服，有一種很安靜、很高級的療癒感，「我自己最驚喜的是，原本以為只是來看風景，結果實際走一圈發現從可愛療癒的布魯斯，到春天感滿滿的雲端花園，再到101樓很有質感的植物花藝展，每一層都有不同氛圍。」

三、5F科技追星：《2026 TMA VR沉浸式展覽》

翻攝FB／台北101觀景台

《2026 THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION》

展覽日期：即日起至2026/5/3

展覽地點：5F沉浸式展演空間

展覽票價：

線上電子票：850元（附SEVENTEEN隨機小卡1張+限定團體隨機小卡2張）

當日票：850元（附團體隨機小卡3張）

愛心票：430元（附SEVENTEEN隨機小卡1張+限定團體隨機小卡2張）

購票連結：klook官網

對於K-pop追星族來說，5F的沉浸式展演空間更是絕對要朝聖的VVIP搖滾區！台北101聯手韓國音樂盛事《TMA》，利用頂尖VR技術，讓粉絲可以近距離直擊SEVENTEEN、TXT等大勢男團的舞台。現場還有獨家限量小卡與週邊，讓粉絲心滿意足地收藏心動瞬間。

同場加映：全台熱搜兩大潮流展覽

除了台北101的垂直策展驚喜，若你近期也想安排文藝微旅行，以下兩大特展同樣值得列入清單：

藝術文化類：奈良美智《朦朧潮濕的一天》在台巡迴計畫

展覽日期：2025/12/12～2026/5/17（週一公休）

展覽地點：新港文化館25號倉庫

日本藝術家奈良美智在台十年巡迴計畫「跟著《朦朧潮濕的一天》去旅行」來到第五站嘉義縣新港文化館25號倉庫。從山城的冷徹到穀倉的溫潤陽光，同一批畫作在不同城市展現出截然不同的氣息，是文青族群必收的洗版行程。

網友在Google評論上分享，「展覽充滿神秘感，時而幽默，時而帶著一絲陰鬱」、「線上沒有預約到，也可以等現場排隊。跟作品距離很近，可以觀賞到許多細節」。

沉浸互動類：台北松菸、華山動漫IP快閃系列

木棉花國際提供

每逢假日，松菸與華山文創園區總會推出限時動漫特展，像是即日起至5月17日在松菸南向製菸工廠展出的《HUNTER X HUNTER獵人快閃店》，集結原作獵人試驗篇、幻影旅團篇共七大名場面，還有百款以上在台首發週邊商品，深受年輕人喜愛。網友特別分享，「現場居然可以玩『水見式』念能力鑑定！來測看看你是強化系、變化系還是特質系」。透過高度互動的體驗，讓展覽不再只是「看」，而是能深度參與其中。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年3月25日至2026年3月24日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Y、Z世代潮流必逛展覽類型』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

看更多網路溫度計文章

你是初級大人還是高級大人？Threads爆紅流行語由來、自我檢測表一次看

DHC、安耐曬、ALLIE誰是冠軍？千元有找十大防曬乳品牌一次看 這款清爽度被脆友推爆

Alex登頂台北101掀話題！101F觀景台成YZ世代、網紅充電療癒必訪景點

十大陽明山景觀餐廳推薦！賞花郊遊、美食、夜景一次滿足

島語、LOPIA進駐！漢神洲際購物廣場十大人氣品牌揭曉 必逛、必吃清單一次看