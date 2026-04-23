享受大海的美！花蓮住宿清單推薦 10大人氣飯店排行

花蓮十大人氣飯店誰最強

提到台灣的渡假首選，花蓮始終是許多人心中的不敗名單。坐擁山海交織的壯麗景致，再加上節奏悠閒的旅遊氛圍，不僅吸引年輕族群爭相朝聖，也成為家庭出遊、遛孩放電的理想選擇。 憑藉得天獨厚的地理環境，花蓮各大特色飯店如雨後春筍般應運而生 ，從依山傍海的景觀渡假飯店，到結合溫泉、遊樂設施與歐風建築的高級酒店，業者們無不卯足全力搶攻旅客目光。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《 KEYPO大數據關鍵引擎 》，調查出網友討論度最高的十大花蓮飯店。從榜單中可見，前段班由瑞穗天合、理想大地、遠雄悅來大飯店三家強勢攻佔，而連鎖體系的福容大飯店、 煙波大飯店也成功入榜。究竟這些飯店為何能在競爭激烈的旅宿市場中脫穎而出？本文帶你一次看懂花蓮最夯的住宿趨勢。

No.10 秧悅美地渡假酒店

在本次排行中，位居第十名的秧悅美地渡假酒店憑藉「全台唯一有機香草主題」的特色，成為不少追求身心靈平衡的旅人首選。這座隱身於花蓮吉安鄉的五星級渡假村，以「七感療癒」為核心，坐擁佔地萬坪的有機香草農場。步入園區，空氣中瀰漫著草本清香與大量芬多精，彷彿踏入一座與世隔絕的香氛之城。而這份香草體驗更延伸至住宿細節之中 ，飯店內的每間客房皆配置專屬有機香草蒸氣室，讓旅客無需踏出房門，就能享受一場個人化的香草芳療SPA，徹底放鬆身心。

此外，峇里島風格的露天泳池更是一大看點，整排棕櫚樹搭配木造躺椅，營造出宛如南洋渡假的悠閒氛圍，成為不少網美打卡必備的熱點。值得一提的是，秧悅美地近年積極投入永續經營，其採用綠建築概念打造整體園區，並於2023年榮獲GTS國際綠色旅遊認證，以及2024年榮獲台灣唯二CU-GSTC永續飯店國際認證。在強調療癒與永續的雙重定位下，這裡不僅是一處住宿空間，更是一場回歸自然、重拾身心平衡的深度假期體驗。

No.9 花蓮富野渡假酒店

花蓮富野渡假酒店為富野集團旗下首家休閒型商務飯店，斥資3億元重新整建，以俐落現代的極簡黑色外觀，成為花蓮市區精華地段中的醒目地標。飯店位置鄰近熱鬧商圈，無論是人氣小吃或在地伴手禮名店，皆可步行輕鬆抵達，對自由行旅客而言相當便利。

飯店提供各種溫馨舒適的客房環境，從標準房、家庭房到質感路線的貴賓房一應俱全，能一次滿足情侶出遊、親子同行等不同需求。此外，飯店延續富野集團一貫的「樂活渡假」理念，貼心提供免費單車租借與私房旅遊地圖，讓旅客能以更自在悠閒的步調輕鬆探索花蓮市區之美；餐飲部分則主打精緻料理，並巧妙融入在地食材入菜，呈現質感與地方特色兼具的味蕾饗宴，為旅程增添更多記憶亮點。網友表示「飯店浪漫又高雅舒服，忙錄了一整年讓我終於有放假放鬆的感覺」、「住過兩次，都覺得價格親民、設施完善」、「床很好睡，只是隔音不是很好」。

No.8 花蓮潔西艾美渡假酒店

2023年底全新開幕的花蓮潔西艾美渡假酒店，是萬豪集團在台灣的首間艾美渡假品牌。因地處花蓮市精華地帶，坐擁21層高樓，所以又被網友譽為花蓮版101。飯店在設計上融合法式優雅與花蓮獨有的山海意象，將都會質感與自然風景巧妙結合，營造出「城市中的渡假綠洲」，讓人無論走到哪個角落，都能感受到細膩的空間美學。

值得一提的是，潔西艾美渡假酒店可說是花蓮市中心唯一擁有綜合商場的頂級飯店，1至4樓規劃為購物商場，讓住客從購物到用餐都能一站式滿足 。在景觀條件方面同樣表現亮眼，部分客房可遠眺太平洋遼闊海景與中央山脈壯麗山勢，視野極佳。館內設施亦十分完善，8樓設有半露天裸湯溫泉、戶外泳池與兒童遊戲空間，兼顧放鬆與親子需求；而25樓的高空酒吧更是不容錯過的話題亮點，旅客可在微醺氛圍中，將山海交織的迷人景致盡收眼底。網友分享，「喜歡房間的配置跟裝潢風格，躺在床上就可以望著山巒」、「酒店給人一種優雅的感覺，高樓層的視野景觀很捧」、「飯店位置很棒，走路就能到夜市，買伴手禮、吃宵夜都超方便」。

No.7 美侖大飯店

美侖大飯店是花蓮第一家國際型渡假飯店，雖然位於繁華熱鬧的花蓮市區，卻巧妙以廣闊腹地與綠意景觀隔絕城市喧囂，營造出有如世外桃源的渡假氛圍。園區內除了坐擁萬坪草原綠地，還搭配造景瀑布、環園步道與觀景亭等設計，讓人漫步其中時，身心靈也忍不住隨之放鬆。

此外，美侖大飯店的室內外娛樂設施可說是相當豐富多元，不僅有極速溜溜樂、雷射迷宮與室內攀岩場等有趣設施，亦設有充滿異國風情的戶外泳池，無論是親子同行或情侶出遊，都能找到適合的玩樂方式；客房部分則提供多達10種房型選擇，整體設計以LOFT輕工業風為主軸，結合簡約明亮的大面積觀景窗，完整引入戶外光線與滿園綠意，讓旅人輕鬆感受愜意悠閒的渡假氛圍。網友分享入住經驗表示，「CP值很高房間非常大， 遊樂設施也很好玩，但缺點是遊樂設施大部分都需要錢」、「裝潢新穎有質感，面海景色絕美，整體住宿非常棒，很愜意適合渡假」。

No.6 福容大飯店 花蓮

相較於北部多間分館，福容大飯店花蓮店最吸引人的，莫過於無可取代的地理優勢。其不僅坐擁海景第一排搖滾區，還鄰近花蓮著名的七星潭與東大門夜市，無論是看海放空或夜間覓食，都相當便利。飯店客房依景觀分為市景與海景兩種類型，其中面海房型尤為熱門。透過大面窗景，除了能一次盡覽太平洋的遼闊風光，也能在房內迎接海上日出，為整趟旅程增添一份悠閒愜意的渡假氛圍。

而公共設施方面同樣話題滿滿，戶外海景泳池是館內最具代表性的打卡熱點，在戲水之餘，還能遠眺山海交織的壯麗風景，格外愜意。更令人驚喜的是，泳池底部還以海豚馬賽克拼貼點綴，賦予了與海豚共游的浪漫意象，童趣感十足 。另外，針對家庭與年輕客群，飯店也提供許多豐富的休閒設施，包含撞球、桌球、復古彈珠台與Switch遊戲區等，多數皆可免費使用，也難怪吸引不少網友入住體驗。「平價住宿高級享受 ，B1有兒童遊戲室、Switch跟乒乓球桌不出門又不會無聊 」、「房間蠻大的床又舒服，泳池看出去的海邊風景很漂亮，離夜市也近，很棒的飯店 」。

No.5 煙波大飯店 花蓮太魯閣

煙波大飯店花蓮館坐落花蓮市美崙區，多數客房內皆設有專屬陽台，東望太平洋無敵海景，西眺層巒翠綠絕美山景，憑藉山海交會的絕佳地理優勢享譽全台，成為近年旅宿市場中最熱門的渡假飯店之一。不少網友也紛紛對其景色大推，「房間視野極佳，大片落地窗正對海景，一坐下來就能感受到滿滿的放鬆感」、「面太平洋、背靠山景，視野非常開闊，住起來很放鬆」、「房間窗戶面對一望無際的海灘，非常療癒」。

在休閒設施規畫上，煙波大飯店花蓮太魯閣館提供相當完整的渡假體驗，包括室內水療空間、男女分開的裸湯池、蒸氣室與健身房等多元設施，無論旅客是想運動流汗或是紓壓放鬆，都能在此一次滿足。針對親子客群，飯店也貼心設置專屬兒童遊樂空間，選用國外進口玩具與安全爬行墊，並融入海邊露營風格的設計元素，營造出兼具安全與趣味的遊戲場域。值得一提的是，這裡是東部唯一的面海親子遊戲室，讓家長在一旁陪伴孩子的同時，也能輕鬆享受視野極佳的無敵海景，為親子旅程增添一段悠閒而愜意的美好時光。

No.4 太魯閣晶英酒店

位於花蓮太魯閣國家公園天祥核心的太魯閣晶英酒店，是園區內唯一的五星級山岳型渡假酒店，同時也是「全台唯一的峽谷景觀飯店」。被群山與峽谷環抱的絕佳地理位置，讓旅客在入住期間彷彿置身世外桃源，格外愜意。飯店最具代表性的亮點之一，當屬頂樓的露天泳池與溫熱水池，以壯麗峽谷和翠綠山巒為背景，營造出極具震撼的自然景致，宛如仙境般的畫面簡直美到令人屏息。入夜之後，頂樓空間更搖身一變成為「峽谷星空電影院」，旅客可在山谷和星空的陪伴下靜謐觀影，體驗與白天截然不同的氛圍與節奏。

在住宿體驗上，飯店設計還特別融入禪風東方美學，並區分為12種房型，像是山嵐客房、峽谷客房、峽谷河景房、立霧套房等，每間房間都能享有不同的絕景，無論是俯瞰立霧溪的潺潺流水，還是遠眺峽谷的雄偉壯闊，每扇窗景都是一幅無價的自然畫作。值得一提的是，太魯閣晶英酒店長年致力推動永續理念 ，其不只提供穆斯林、蔬食、素食餐點，更堅持採用在地食材入菜，大幅縮短食物里程，積極落實友善環境與永續旅遊精神。不少網友也大推「太魯閣晶英已是我家心目中第一名 」、「長年體驗國內外各種特色旅店，太魯閣晶英是我國內唯二會願意再訪地點 」。

No.3 瑞穗天合國際觀光酒店

坐落於花蓮瑞穗鄉的瑞穗天合國際觀光酒店，以歐風城堡建築聞名，宛如童話場景般的夢幻外觀，使其享有「台版迪士尼」的美譽。整座園區占地約2萬坪，結合住宿、溫泉與多元休閒設施，打造出一站式的五星級渡假體驗，讓旅客一踏入便能沉浸在濃厚的渡假氛圍之中。

在住宿規劃上，園區依不同風格與需求細分為四大區域。「城堡區」以醒目的尖塔設計為主體，展現華麗氣派的視覺印象；「莊園區」因鄰近教堂，整體氛圍典雅靜謐，帶有濃厚人文氣息；「格蘭別墅」則主打高度隱私與奢華享受，可享專屬私人戲水池和溫泉泡湯池；而「親子別墅」則融入童趣設計，打造輕鬆自在的家庭住宿空間。

值得一提的是，瑞穗天合擁有全台獨具特色的金色水樂園，巧妙結合溫泉與水上遊樂設施，室內外合計多達百座溫泉池與戲水空間，涵蓋漂漂河、旋轉滑水道、水療按摩區及兒童戲水池等多元設施。不論晴雨或四季更迭，都能盡情享受玩水樂趣，成為親子旅客最愛的亮點之一。

No.2 理想大地渡假飯店

說到花蓮最具代表性的渡假勝地，「理想大地」絕對榜上有名 。它不僅榮獲「台灣最美飯店」殊榮，更入選《100 Hotels + Resorts》評選為「世界百大飯店」之一，成為台灣唯一登榜的代表，可說是實力與口碑兼具。

整座園區占地廣達250公頃，以「提升心靈之地」為核心理念，融合西班牙高第風格建築與歐洲小鎮意象，打造出全台獨一無二的水岸型渡假飯店。步入園區，異國情調俯拾即是 ，其中最具特色的話題焦點，莫過於運河遊船體驗。此處坐擁長達2.2公里的人工運河 ，旅客可搭乘遊艇穿梭7座碼頭、16座特色橋樑，沿途景致如詩如畫，營造出宛如置身在威尼斯般的浪漫氛圍，也吸引不少網紅、部落客前來取景拍照 。

除了視覺美學，飯店也強調與土地共生的永續精神 。其附設「豐之谷自然生態公園」，耗費3年時間復育廣大綠地，如今已成為附近鳥類、蟲蛙類的重要棲息地，讓旅客在遊憩的同時，也能深度親近大自然，感受花蓮土地最純粹的生命力與療癒感。網友大推「房間夠大，陽台直接看到運河，景觀不錯」、「來理想大地已經很多次了，這裡的好山好水好風景，每每來訪都覺得無比愜意舒適」、「沒想到花蓮還有這種樂園式飯店，建築物很美，人員接駁很迅速」。

No.1 遠雄悅來大飯店

冠軍出爐！本次由遠雄悅來大飯店以14,546筆聲量拿下榜單第一，成為花蓮討論度最高的人氣飯店。飯店佇立於海拔220公尺海岸山脈北端，醒目的紅色屋頂搭配歐式建築外觀，在綠意山林中格外搶眼。憑藉得天獨厚的地理位置，旅客可居高臨下俯瞰太平洋的壯闊海景與花東縱谷的田野風光，感受置身人間仙境的浪漫；館內挑高28米的氣派大廳更是一大亮點，以維多利亞宮廷風為設計主軸，融合花紋圖騰、傘狀燈具及熱氣球裝置藝術，營造出華麗又帶有古典氣息的渡假氛圍。

遠雄悅來大飯店歷時2年全面改裝，這次共推出四種全新房型，主打「太平洋海景」與「山脈景觀」雙重特色，並將南洋風藤編、奢華露營風元素融入客房設計，不管是想賞景放空還是拍照打卡，都能滿足不同旅客的渡假期待；設施方面也相當完整，規劃有室內外泳池、兒童戲水池、SPA按摩池與健身房等，無論晴雨皆能享受休閒時光；此外， 飯店緊鄰遠雄海洋公園，並提供接駁車服務，讓旅客能輕鬆安排「住宿＋樂園」的一站式行程，也因此深受親子客群的青睞 ，拿下本次冠軍可說是實至名歸。「房間的陽台就能直接看到大海，景色非常療癒」、「海景房的view是真的讚，維多利亞式建築和挑高大廳氣派寬敞，還有各種造型桌椅可以休息，完全對標國外五星級水準」、「環境真的很讚，光門口外面那一片美景就值回票價」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年4月15日至2026年4月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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