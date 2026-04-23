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牛小排倉餅、蝦捲乾拌麵上桌！東區精緻小吃「倉廩」免服務費、無低消

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
慢烤牛小排倉餅，820元。記者陳睿中／攝影
慢烤牛小排倉餅，820元。記者陳睿中／攝影

台北東區的隱藏小店，一直是許多美食愛好者喜愛開發的目標。隱身巷弄內的精緻小吃「倉廩」，主打獨家倉餅、燒椒皮蛋拌麵等特色餐點，本季再推出「炸米糕冰棍」、「山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯」、「慢烤牛小排倉餅」等11道料理，最低每道60元起，為食客帶來全新滋味。

開業甫半年的「倉廩」，研發主廚陳秋強本身擁有星級牛排餐廳、五星飯店等歷練，同時擅於在西式料理中帶入本身的台灣印象與記憶。店內以宛若餐酒館般的型態，提供具有混搭風格的特色小吃，同時營業時間自15:30開始至24:00，且無低消、無服務費，提供民眾更自由自在的用餐感受。

店內招牌的「倉餅」以鐵鍋鬆餅為概念設計，經重新調整麵糊比例，呈現出更具彈性的口感與表層酥脆度，可延伸出煙燻鮭魚、火腿慕斯、手撕豬肉等不同口味的倉餅，售價均為280元。針對澱粉愛好者，倉廩還提供燒椒拌麵、蝦捲乾拌麵、燒椒皮蛋麵等不同麵食，每份120元起，亦可升級套餐，一次享受麵食與單份山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯、上湯娃娃菜，以及鰹魚海菜湯。

全新登場的菜單中，主廚將濱江市場的採買經驗融入料理之中。「山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯」使用附近早餐店阿姨製作的自製山東蔥餅，搭配炙燒過的雞肝慕絲，創造出中西合併的感受，每份60元；「肉醬蛋薯條」則是從肉醬蛋吐司變化而來，以薯條取代吐司，再配上紅酒製作的肉醬，並以太陽蛋增添滑順香醇，每份180元。

「炸米糕冰棍」以紅蟳米糕為靈感，把干貝、魷魚混進米糕內，還搭配麻婆醬增加涮嘴風味，每份120元。其他還有「酥炸牛筋」、「香料炸四季豆」等下酒小菜。全新推出的「慢烤牛小排倉餅」則是透過本身歷練，將帶骨牛小排以味噌牛肉醬汁燉煮入味，結合特色倉餅，帶來鹹香又具柔滑口感的魅力，每份820元。此外，店內亦研發帶骨豬腱子肉、醉雞腿、火腿慕斯、燒椒醬等冷凍伴手禮盒，方便在家自行調理。

帶骨豬腱子肉，240元。記者陳睿中／攝影
帶骨豬腱子肉，240元。記者陳睿中／攝影

蝦捲乾拌麵，160元。記者陳睿中／攝影
蝦捲乾拌麵，160元。記者陳睿中／攝影

炙烤章魚腳，260元。記者陳睿中／攝影
炙烤章魚腳，260元。記者陳睿中／攝影

撈汁雞翅，130元。記者陳睿中／攝影
撈汁雞翅，130元。記者陳睿中／攝影

燒椒皮蛋麵，140元。記者陳睿中／攝影
燒椒皮蛋麵，140元。記者陳睿中／攝影

炸米糕冰棍，120元。記者陳睿中／攝影
炸米糕冰棍，120元。記者陳睿中／攝影

蝦湯海鮮麵，290元。記者陳睿中／攝影
蝦湯海鮮麵，290元。記者陳睿中／攝影

肉醬蛋吐司，180元。記者陳睿中／攝影
肉醬蛋吐司，180元。記者陳睿中／攝影

小吃 台北

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