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法布甜攜手晴天花藝 打造精品級母親節跨界聯名饗宴

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
法布甜攜手晴天花藝，打造精品級母親節跨界聯名饗宴。記者宋健生/攝影
法布甜攜手晴天花藝，打造精品級母親節跨界聯名饗宴。記者宋健生/攝影

五月的風捎來溫馨的氣息，母親節不僅是一個節日，更是一個向生命中最溫柔的力量致敬的時刻。台灣知名法式甜點品牌「法布甜」，今年決定打破傳統送禮框架，特別與台中知名美學品牌「晴天花藝」展開跨界深度合作。

法布甜執行長張淑卿指出，這場「甜與花」的浪漫邂逅，不僅要滿足母親的味蕾，更要以極致的視覺饗宴，為全台家庭打造一份充滿儀式感的佳節回憶。

另外，榮獲多年米其林餐廳推薦的膳馨，主打台菜料理，這次在全台膳馨餐廳也能吃到健康美味的母親節蛋糕，捨去多餘的鮮奶油蛋糕，更天然的裸蛋糕是時下最流行的款式，鎖定精緻生活族群。

在美食背後，法布甜更重視「食的安心」。張淑卿說，品牌深知母親節禮物承載著子女的孝心，品質不容半分妥協。

今年，法布甜成功取得HACCP與ISO 22000雙項國際食品安全管理系統認證，從原料採收、生產加工到成品包裝，每一道工序都符合國際最嚴格的監測標準。

張淑卿表示，給媽媽吃的，一定要是最好的，也要是最安全的。這份認證是品牌對消費者最誠摯的健康承諾。

為了在母親節帶給市場驚喜，法布甜特別鎖定全球美食圈最火紅的話題，推出全台首創「杜拜巧克力玫瑰塔」與「杜拜巧克力蛋糕」。

這系列新品，將「精品甜點」推向新高度，巧妙結合了奢華與層次。

杜拜巧克力蛋糕嚴選頂級黑巧克力作為基底，夾層中藏著靈魂主角-特製開心果醬與酥脆細絲內餡。每一口咬下，都能感受到開心的堅果濃香與巧克力苦甜在舌尖交織，其獨特的脆口質地，復刻了風靡杜拜的奢華口感，是今年母親節餐桌上最璀璨的焦點。

杜拜巧克力塔以職人手作酥脆塔殼，盛裝濃醇的巧克力甘那許，並點綴綠寶石般的開心果抹醬，層次分明，視覺與味覺同步升級。

除了味覺的創新，法布甜此次與「晴天花藝」的合作更是亮點十足。晴天花藝以優雅、純粹的風格著稱，本次特別為法布甜設計了兩款節慶花禮。

其中，「粉色春日盛宴」以粉色康乃馨與玫瑰為主調，象徵母愛的慈祥與優雅，搭配法布甜招牌甜點，完美詮釋溫馨氣氛。

「清新森林系花禮」則以粉白花材揉合綠色包裝，呼應本次新品「開心果」的清新質感，送給時尚且充滿活力的現代媽咪。

法布甜與晴天花藝聯名活動即日起正式啟動，期望透過高品質的甜點與精緻的花藝，讓「送禮」變成一場傳遞幸福的藝術。

法布甜執行長張淑卿說，這場「甜與花」的浪漫邂逅，要打造一份充滿儀式感的佳節回憶。記者宋健生/攝影
法布甜執行長張淑卿說，這場「甜與花」的浪漫邂逅，要打造一份充滿儀式感的佳節回憶。記者宋健生/攝影

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