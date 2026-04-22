2026WWG/沛納海全新機芯動力長達一個月 還用你沒聽過的超稀有鉿金屬

沛納海（Panerai）在2026日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展現場，重現了1966年為義大利皇家海軍建造的Vasca Naval軍用潛水池，至今義大利海軍特種部隊COMSUBIN仍在使用，以品牌自1919年起為特種部隊製造軍事儀器的淵源，點明今年「傳承」（Heritage）與「性能」（Performance）兩大主題，新作圍繞三大核心：歷史靈感、創新材質、超長動力。

●歷史靈感：Luminor致敬傳奇型號

今年的四款Luminor新作皆啟發自1960年代的經典型號6152/1，該表於1956年獲得專利。除了其中一款保留原始的47毫米尺寸，其他都以更符合現代配戴習慣的44毫米為主，而枕形表殼、專利表冠護橋與三明治面盤等核心識別元素都予以保留。

三款44毫米Luminor中，Luminor PAM01731搭配置經典菸草色三明治面盤，PAM01731為左冠設計，PAM01733則採用獨特的Brunito手工打磨工藝，在精鋼表殼塗上黑PVD後由手工做舊。保留了47毫米原表尺寸的PAM01735，配有熱帶表盤 (Tropical Dial) ，模擬早期黑色面盤因紫外線照射產生的漸層卡其色效果，重現半世紀前的航海經典，是針對資深藏家打造的收藏級作品。

●創新材質：鍛造鈦與稀有鉿金屬

是Luminor Forged Titanium鍛造鈦金屬腕表PAM01629，結合二級鈦與五級鈦，經高溫高壓鍛造而成，表殼呈現如海流般的波浪紋理，每一枚都獨一無二。這種材質不僅耐用、抗腐蝕，重量更比精鋼輕40%，即便是47毫米的大尺寸下，配戴起來依然輕盈無比。

而Submersible Navy SEALs Afniotech™ 體驗版腕表PAM01089，則是製表史上首度採用含95%以上鉿金屬 (Hafnium) 的Afniotech™ 材質。鉿金屬極為稀缺，因極高的抗腐蝕性與穩定性，常被用於核反應爐的中子控制系統與航太科技。PAM01089更具備驚人的1,000米防水深度（實測達 1,250米），限量35枚，而購買此表的藏家更將受邀前往美國佛羅里達州與海豹部隊（Navy SEALs）進行沉浸式軍事訓練，體驗這款「生存工具」的真正極限。

●超長動力：挑戰一個月上一次鍊

沛納海今年在機芯技術上也實現了長動力的突破：Luminor PAM01631搭載歷時七年研發的P.2031/S鏤空機芯，具備四個串聯發條盒，發條總長度3.3公尺，動力儲存長達一整個月。為了確保31日間運作期間的精準度，沛納海更開發了專利的扭力限制器，在該機芯可蓄積36日的能量中，系統僅會選取扭力最穩定平緩的中間31日段落進行動能輸出，一旦動能低於標準，機芯會自動停擺以避免走時誤差。全球限量200枚。

Luminor Destro腕表PAM01732，44毫米磨砂精鋼表殼、P.6000手動上鍊機械機芯，採用左撇子設計（表冠護橋設於左側），搭配藍色霧面粒紋三明治表盤。圖／沛納海提供

2026日內瓦鐘表與奇蹟表展沛納海展區。圖／沛納海提供

Luminor 31日動力儲存腕表PAM01631，44毫米沛納海Goldtech™紅金表殼、P.2031/S手動上鍊機械機芯，具備品牌首創的31日超長動力儲存與鏤空機芯設計，搭載PAM Click Release System™表帶快拆系統，全球限量200只。圖／沛納海提供

Luminor鍛造鈦金屬腕表PAM01629，47毫米鍛造鈦金屬表殼、P.3000手動上鍊機械機芯，配炭灰色太陽紋放射三明治表盤，全球限量100枚。圖／沛納海提供

Submersible Navy SEALs Afniotech™體驗版腕表PAM01089，47毫米Afniotech™鉿金屬噴砂表殼、P.9010/GMT 自動上鍊機械機芯，1,000米防水，搭載第二時區與日期功能，購表者可參與海豹部隊沉浸式體驗，全球限量35枚。圖／沛納海提供

Luminor Destro腕表PAM01732，44毫米磨砂精鋼表殼、P.6000手動上鍊機械機芯，採用左撇子設計（表冠護橋設於左側），搭配藍色霧面粒紋三明治表盤。圖／沛納海提供

Luminor腕表PAM01735，47毫米拋光精鋼表殼、P.3000手動上鍊機械機芯，採用象牙色漸變霧面粒紋三明治表盤呈現熱帶表盤效果。圖／沛納海提供

Luminor 31日動力儲存腕表PAM01631，44毫米沛納海Goldtech™紅金表殼、P.2031/S手動上鍊機械機芯，具備品牌首創的31日超長動力儲存與鏤空機芯設計，搭載PAM Click Release System™表帶快拆系統，全球限量200只。圖／沛納海提供

Luminor八日動力儲存腕表PAM01733，44毫米Brunito精鋼表殼、P.5000手動上鍊機芯，採用手工磨砂Brunito復古工藝呈現歲月痕跡，配炭灰色環形磨砂三明治表盤與圓拱型藍寶石水晶鏡面。圖／沛納海提供

沛納海在2026日內瓦鐘表與奇蹟現場現場重現1966年為義大利皇家海軍建造的Vasca Naval軍用潛水池。圖／沛納海提供

沛納海在2026日內瓦鐘表與奇蹟表展現場重現1966年為義大利皇家海軍建造的Vasca Naval軍用潛水池。圖／沛納海提供

Luminor鍛造鈦金屬腕表PAM01629，47毫米鍛造鈦金屬表殼、P.3000手動上鍊機械機芯，配炭灰色太陽紋放射三明治表盤，全球限量100枚。圖／沛納海提供

Submersible Navy SEALs Afniotech™體驗版腕表PAM01089，47毫米Afniotech™鉿金屬噴砂表殼、P.9010/GMT 自動上鍊機械機芯，1,000米防水，搭載第二時區與日期功能，購表者可參與海豹部隊沉浸式體驗，全球限量35枚。圖／沛納海提供

2026日內瓦鐘表與奇蹟表展沛納海展區。圖／沛納海提供

Luminor八日動力儲存腕表PAM01733，44毫米Brunito精鋼表殼、P.5000手動上鍊機芯，採用手工磨砂Brunito復古工藝呈現歲月痕跡，配炭灰色環形磨砂三明治表盤與圓拱型藍寶石水晶鏡面。圖／沛納海提供

Luminor腕表PAM01735，47毫米拋光精鋼表殼、P.3000手動上鍊機械機芯，採用象牙色漸變霧面粒紋三明治表盤呈現熱帶表盤效果。圖／沛納海提供