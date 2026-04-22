響應世界地球日！遠傳4月底前推「手機、行動電源」舊換新加碼補助

遠傳長期推動3C裝置循環經濟，透過「回收、維修、再利用」的全方位循環服務，與多項舊換新優惠，協助消費者將手邊的3C產品進行最有效利用、聰明換新，讓永續實踐融入日常。響應世界地球日，遠傳即日起至4月30日推出「手機舊機回收金最高28,800元」、「手機舊換新補助加碼最高再折4,000元」、「行動電源舊換新現折500元」等多項舊換新優惠；遠傳也鼓勵用戶使用數位帳單，減少環境負擔，即日起至7月10日申請使用數位帳單、設定自動扣繳的用戶，即可享月月抽全家便利商店購物金、iPhone 17、Nintendo Switch2等好禮。

遠傳於全台門市提供回收服務，鼓勵用戶將家中閒置手機、平板、廢電池或行動電源、充電線材等，攜帶至遠傳門市免費進行回收，後續將委由合法循環體系處理，讓舊機重新進入資源再利用流程。用戶在回收手機前，記得要先刪除個人資料並恢復原廠設定，或破壞傳輸孔，避免個人隱私外洩。

遠傳透過制度化回收與維修服務雙軌並行，有效降低電子廢棄物產生，同時減少新機製造所隱含的碳排放，行動裝置回收成果逐年成長，2024年廢棄手機與二手機合計回收量年成長約3成，2025年則成長將近2倍。

響應世界地球日，4月30日前到遠傳直營門市回收舊手機，回收金最高28,800元；手機舊換新補助加碼最高再折4,000元。此外，即日起至4月30日攜帶任一品牌、任一型號的行動電源至全台遠傳直營門市回收，並換購限定款行動電源，即可現折500元。遠傳也鼓勵用戶將家中舊手機或年代久遠的行動電源、平板，拿到遠傳全台任一門市免費回收，避免因為電池老化、膨脹或線路短路而起火自燃，成為潛在的安全隱患。

此外，即日起至7月10日使用數位帳單及設定自動扣繳的遠傳用戶，再享月月抽好禮。凡帳單繳費方式綁定自動扣繳（銀行帳號或信用卡繳費）並成功扣款者，每月自動獲得一次抽獎機會，自5月至7月將可參加3次抽獎，遠傳每個月均將抽出500名幸運兒可獲得全家便利商店購物金50元，7月再加碼抽iPhone Air、iPhone 17、Samsung Galaxy S25 FE等旗艦手機。

同一活動期間，使用數位帳單（含簡訊或email帳單）者不分新舊用戶均可自動參加抽獎，從5月至7月每月抽出120位可獲得全聯電子禮卡100元，月月加碼分別抽出Nintendo Switch2瑪利歐賽車世界主機組合兩名（5月）、iPhone 17一名（6月）、iPhone 17 Pro一名（7月）。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

響應世界地球日，遠傳推手機回收循環服務。圖／遠傳電信提供