迎接4月23日世界閱讀日，博客來宣布啟動「全民閱讀計畫」，攜手7-ELEVEN將閱讀帶入全台超過7,000家門市生活場景，結合每月7日「全民閱讀日」與每月22日「親子閱讀日」雙主題書單策展優惠，消費者在買咖啡、取包裹的同時，也能選書與購書，讓閱讀從「特地前往」轉為「順手發生」。同時，博客來同步拓展六都共7間「數位閱讀體驗店」，並推出Podcast節目《博客來讀書會》，整合實體、數位與聲音內容，打造24小時不打烊的閱讀生活圈。

博客來去年攜手7-ELEVEN、元太科技及振曜科技，於台北公館博源門市打造全台首家「數位閱讀體驗店」，成功將電子書閱讀器帶入超商生活場域，開啟閱讀與日常消費結合的新模式。今年進一步擴展至台北、新北、桃園、台中、台南與高雄六都，共設置7個據點，串聯商圈、學區與交通節點，讓數位閱讀從單一體驗點升級為城市級網絡。隨據點陸續上線，讀者互動數據呈現持續累積態勢，門市單月開書次數穩定維持雙位數以上，每本書體驗時間由2分鐘提升至5分鐘，顯示消費者從短暫試觸逐步轉為深度試讀。

博客來觀察，市場呈現「通路小型化」、「消費碎片化」與「需求分眾化」三大趨勢，大型書店轉型為文化體驗空間，便利且高頻的零售通路快速崛起，消費者也傾向在通勤與零碎時間完成閱讀與購買決策，使閱讀內容從大眾市場轉向回應職場、親子與自我成長等多元生活需求。

為此，博客來以「策展型選書」與分眾書單策略為核心，透過議題帶動閱讀，結合會員日、兒童日推出精選必讀暢銷書單，親子閱讀等主題，同時攜手7-ELEVEN通路合作，將書籍帶入高頻生活場域，讓消費者在買咖啡、取包裹的片刻即可接觸並完成選書與購買，並透過「i預購」與「i划算」打造從發現到入手的一站式閱讀體驗，讓閱讀自然融入生活動線。

在內容服務方面，博客來同步推出Podcast節目《博客來讀書會》，以聲音形式重新定義閱讀體驗。每集精選新書、暢銷榜與作家觀點，協助讀者快速掌握重點。依託全台完整的暢銷榜與消費行為數據，節目不僅提供專業分享，亦加入「熱門有聲書試聽」，讓讀者在購書前先「聽」出感覺。

《博客來讀書會》從去年12月節目上線以來，每週的下載收聽數均維持雙位數的成長率，目前聽眾組成中，已有近兩成的聽眾來自海外地區，其中以美國、越南、香港等地的增長最為顯著。同時也因應不同情境推出主題內容，如國際書展期間的「語音選書指南」與台語文學有聲書專題，讓閱讀不受時間與形式限制。

博客來推「全民閱讀計畫」進駐7-ELEVEN全台逾7,000家門市，加上六都7間數位體驗店、Podcast節目《博客來讀書會》，打造24小時閱讀生活圈。圖／博客來提供