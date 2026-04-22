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日系百慕達全新微波爐登台 極簡設計結合五大模式…預購現折四千

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
BALMUDA The Range S在台上市，預購限時優惠9,990元，若有進階料理需求，更可搭配BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機同時選購。圖／業者提供
BALMUDA The Range S在台上市，預購限時優惠9,990元，若有進階料理需求，更可搭配BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機同時選購。圖／業者提供

深受設計圈青睞的日系家電品牌百慕達（BALMUDA），22日正式宣布在台推出全新微波爐「The Range S」，目標直指追求居家質感的都會換機族群。

這款新品延續品牌一貫的「減法美學」，不僅在外型上展現俐落的金屬質感，更針對台灣居住環境特有的櫥櫃空間優化機身比例，將家電升格為展現個人品味的空間藝術品。

百慕達團隊觀察到台灣都會區的空間限制，因此在設計The Range S時特別優化機體比例，並縮減了高度與深度。開發團隊表示，這樣的設計能讓微波爐更靈活地擺放在台灣常見的電器櫃或冰箱上方，解決空間壓迫的痛點。

其操作核心也貫徹「以簡馭繁」哲學，捨棄傳統繁瑣的數位面板，改用單一具備機械手感的旋鈕，並保留了品牌標誌性的吉他演奏提示音，讓加熱過程多了一份生活儀式感。

在功能開發上，百慕達特別針對台灣家庭習慣分裝冷凍米飯的需求，開發出專屬的「冷凍米飯模式」。研發團隊指出，透過精準的加熱曲線能鎖住米芯水分，解決一般微波後常見的邊緣乾硬問題，還原如現炊般的飽滿食感。

此外，新品還包含能自動偵測份量的自動模式、提供100W至900W的手動溫控，以及專為咖啡與奶類設定的最適溫飲品模式，滿足細膩的烹調需求。

百慕達The Range S提供經典黑與簡約白兩款選擇，建議售價13,990元。品牌宣布將於4月27日至5月18日期間展開限時預購，並祭出 9,990 元的優惠價。即日起於百慕達官網、各大電商平台及全台百貨專櫃同步開賣。

BALMUDA The Range S捨棄傳統複雜面板，以單一旋鈕設計提供清脆的機械手感與提示音，將職人級的精準溫控轉化為直覺的操作體驗。圖／業者提供
BALMUDA The Range S捨棄傳統複雜面板，以單一旋鈕設計提供清脆的機械手感與提示音，將職人級的精準溫控轉化為直覺的操作體驗。圖／業者提供

BALMUDA 在台推出全新微波爐 The Range S，承襲「以簡馭繁」設計哲學，將家電化身為展現個人品味的空間藝術品，建議售價 NT$ 13,990。圖／業者提供
BALMUDA 在台推出全新微波爐 The Range S，承襲「以簡馭繁」設計哲學，將家電化身為展現個人品味的空間藝術品，建議售價 NT$ 13,990。圖／業者提供

冰箱 微波爐

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