atre台北車站5月登場 壽司郎外帶店台灣初登場共7品牌名單揭曉

曾在2023年退出台灣的日本知名車站商場、JR東日本旗下商業設施atre，5月將在台北車站重新歸來。位於台北捷運台北車站地下一樓、鄰近捷運板南線的「Metro Corner atre台北車站店」（3號與5號區域）首波將於5月登場，導入7家品牌、當中有4家品牌為初登場或新型態店，包括壽司郎首度在台推出的外帶專門店「SUSHIRO To Go」。

鎖定每日逾50萬人次通勤、旅運商機，除了壽司郎外帶店讓通勤族方便外帶外，atre公布的進駐品牌還有台灣生活品牌神農生活推出首間車站專賣店「神農生活+」；來自日本靜岡靜鐵商店開發的海外品牌「富士山美食物語」首度前進台灣市場；匯集來自日本和亞洲熱門IP周邊商品的「MEET推推基地」台灣初登場；另有北海道起司塔專賣店「BAKE CHEESE TART」、日本奶油點心「Butter Butler」、韓國馬卡龍品牌「Melting Finger」。

時間推回到2019年1月10日微風南山開幕，當時微風集團牽手atre合作、在微風南山推出atre海外首店成為一大話題，atre當時位於微風南山2、3、4樓，引進51家品牌，有17家店舖是台灣初登場，當中還有首度來台的藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee禮品店。雙方經過磨合後最終分道揚鑣，atre於2023年合約到期後退出、結束合作。

atre重返台灣，2024年由北捷與JR東日本簽署合作備忘錄，並由JR東日本去年成立的「台灣捷爾東商業開發」（atre持股97.5%）主導經營。

北海道起司塔專賣店「BAKE CHEESE TART」。圖／摘自品牌IG

壽司郎首度在台推出的外帶專門店「SUSHIRO To Go」。圖／摘自品牌官網