南台灣首間萬豪度假飯店誕生！華泰瑞苑正式加入萬豪旅享家

位於墾丁國家公園內的生態度假飯店「華泰瑞苑」迎來全新里程碑，與萬豪國際集團會員接軌，今（4月22日）起正式加入Marriott Bonvoy萬豪旅享家，成為南台灣首間加入萬豪體系的度假飯店。

華泰瑞苑坐落於國家公園核心區域，背倚大尖山、遠眺大灣海景，鄰近墾丁國家森林遊樂區與社頂自然公園等自然景點，長期以低密度開發與生態共存理念，建立與自然共處的度假定位。隨著加入萬豪旅享家，飯店可望透過全球會員網絡提升國際能見度，吸引更多海外旅人造訪，進一步帶動恆春半島住宿、餐飲與深度體驗旅遊發展。

萬豪國際集團旗下會員計畫Marriott Bonvoy串聯全球數千家飯店據點，會員可享專屬房價、累積點數並兌換住宿與旅遊體驗。即日起，旅客透過萬豪官方管道預訂華泰瑞苑住宿，即可享會員禮遇與積分回饋，讓單次度假轉化為可持續累積的旅遊生活方式。

華泰瑞苑總經理吳曼琳表示，墾丁過去多被視為短暫停留的觀光地，但隨著旅遊型態轉變，旅人愈來愈重視深度體驗與完整度假感受。透過加入萬豪體系，期待讓更多國際旅人重新認識墾丁，也讓旅客在自然之中真正放鬆與充電。

為慶祝加入萬豪旅享家，華泰瑞苑推出今起至5月8日期間限定優惠。凡透過萬豪官方管道預訂海景客房以上房型，入住一晚可額外獲得1,000點會員點數，連續入住兩晚（含）以上最高可獲得3,000點回饋。此外，於館內「沐餐廳」或「MU LOUNGE」享用午餐、下午茶或晚餐，每位賓客皆可擇一獲得生啤酒或軟性飲料乙杯，為度假體驗增添儀式感。

配合加入萬豪旅享家，華泰瑞苑同步推出「萬豪好友召集令」社群活動。活動期間追蹤官方粉絲專頁並完成指定分享與留言，即有機會抽中海景客房一泊二食住宿券、雙人晚間套餐及雙人定食等獎項，邀請旅人以墾丁作為下一段世界旅程的起點。

華泰瑞苑 Gloria Manor 地址：屏東縣恆春鎮公園路101號 電話：08-886-3666 官網：www.gloriamanor.com

MU LOUNGE早餐。圖/華泰瑞苑提供

海景客房。圖/華泰瑞苑提供