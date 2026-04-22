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《亞洲50大》中餐名店快閃故宮！晶華軒客座「故宮晶華」晚餐限時登場
位於國立故宮博物院園區內的知名餐飲地標故宮晶華，即日起至5月31日邀請2026年《亞洲50大》全台最佳中餐廳——晶華軒客座合作，晚間推出「晶華好味道」限定美食活動，將十多道經典粵菜與港點完整登入，讓饕客在故宮園區即可品嘗星級美味。
此次活動由晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明領軍規劃，活動前即展開密集培訓，從火候掌握到擺盤細節皆逐一校準，確保重現晶華軒招牌風味。套餐兩人成行、每人1,580元+10%，可從多個類別的菜色中、自由挑選10道料理。
菜單內容涵蓋燒臘、煲湯、港式點心、熱炒、主食與甜品等粵菜精華。前菜包含蜜汁叉燒、玫瑰油雞與黃金炸魚皮等人氣選項；湯品則以慢火燉煮的老火靚湯與瑤柱花膠銀耳羹為亮點，展現粵菜講究的養生底蘊。
港式點心陣容也很強大，從晶瑩鮮蝦餃、北菇蒸燒賣到XO醬蘿蔔糕，皆展現細膩手工。主菜部分則分為肉類與海鮮兩大系列，包括梅菜扣肉、糖醋咕嚕肉、港仔牛肉炒芥藍，以及港式大排檔代表作蒜蓉粉絲開邊蝦與潮式冬菜蒸小卷，道道鑊氣十足。
主食推薦火腩炆豆腐飯與豉油皇炒麵，重現香港酒樓與茶餐廳的經典滋味；甜點則推出青檸香茅凍、蘑菇流沙包與以《富春山居圖》為靈感打造的墨戲仙草，為餐宴畫下清爽句點。
活動期間下載「晶華會」APP加入會員，可領取300元平日折價券；假日四人以上同行並點用套餐，另加贈桌邊片製的御皇鴨二吃，讓用餐儀式感升級。
餐廳也同步推出凍檸烏龍、鹹檸雪碧、凍檸可樂與鴛鴦奶茶等港式飲品，營造彷彿置身香港街頭的用餐氛圍。
故宮晶華
地址：台北市士林區至善路二段221號
訂位：02-2882-9393
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