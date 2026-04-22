跟媽媽一起逛街還能拿禮物 新光三越母親節首推「陪伴計時器」

新光三越受惠於台中中港店回歸與台南小北門店新開店加入，母親節首波初夏購物節業績成長近5成，除了檔期主力化妝品成長外，家用家電因交屋需求異軍突起呈現爆發成長，蘋果新機換機潮與寶可夢、卡普空IP遊戲受歡迎激勵3C業態成長、運動休閒業態也有好表現。迎接母親節檔期，新光三越預期名品、家用、化妝品、珠寶、餐廳買氣將有好表現，母檔預估帶動3成業績成長。

新光三越母檔首7日（4/23至4/29）推出「會員專屬」全館單筆滿千點送千點滿額回饋（各店滿額門檻不一），以及名品、珠寶、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬送4千點回饋，想寵愛媽媽或犒賞自己，把握限時7天回饋、掌握上半年最佳買點入手。

獻給母親的不只是物質上表現，新光三越認為「最好的寵愛是陪伴」。今年新光三越首度推出「陪伴計時器」，5月1日至5月10日只要在新光三越逛街時開啟App並進行GPS定位，每滿1小時可兌換限定禮，2小時可獲得韓系潮牌Wacky WiLLy飲料提繩、滿3小時獲得飲料券等與媽咪共享休憩時光。送禮想破頭需要好意見，App裡的「智能客服」化身「購物閨蜜」，針對媽媽風格屬性，快速獲得推薦商品與檔期優惠、餐飲美食推薦。

韓潮熱度持續，新光三越與Wacky WiLLy聯名來店禮在首波掀起兌換潮，像是一款手機鏡架短短二三天就兌換一空，母檔持續接力推出Wacky WiLLy系列設計好禮讓會員兌換蒐集。另外，韓國現代百貨去年與台北信義新天地合作快閃店創下人氣話題，今年腳步拓展至台中，5月1日起攜手13家韓潮品牌於台中中港店展開一系列快閃。

[i]Store Apple Watch Ultra 3，26,900元起。圖／新光三越提供

PHLIPS滑極萃義式咖啡機Baristina(BAR302/20)原價19,999元，特價14,900元，買即贈3,000點skm points（限量）。圖／新光三越提供

SHISEIDO東京櫃怡麗絲爾小金管家族雙倍組，價值2,100元，特價1,890元。圖／新光三越提供

新光三越首度推出「陪伴計時器」，5月1日至5月10日只要在新光三越逛街時開啟App進行GPS定位，滿2小時可獲得韓系潮牌Wacky WiLLy飲料提繩。圖／新光三越提供

Coach SOFT TABBY 26單肩手袋，19,800元。圖／新光三越提供