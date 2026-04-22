快訊

吳卓源認了！被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

被李貞秀私訊索討金錢、要求「錢要乾淨」？陳清龍回應了

為兩國對話鋪路...伊朗稱美有意解除封鎖「油價應聲轉跌」 但又有貨櫃輪被擊

聽新聞
0:00 / 0:00

連5天買可頌送甜甜圈！「EATDONUT生甜甜圈」吃得到杜拜巧克力口味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
EATDONUT提供有多種特色餡料生甜甜圈，預計5月4日正式開幕。記者陳睿中／攝影
EATDONUT提供有多種特色餡料生甜甜圈，預計5月4日正式開幕。記者陳睿中／攝影

台灣可頌專賣品牌「宜可頌」預計將於5月4日推出全新品牌「EATDONUT」，以「生甜甜圈專賣店」為定位，主打當日現炸、雙餡料的「生甜甜圈」，並以露營車店型與48元起的親民價格，走進大眾日常。為慶祝新店開幕，特別推出限量款「杜拜巧克力甜甜圈」，試營運期間還可享「買可頌送甜甜圈」限量優惠。

不同於傳統門市，全新打造的「EATDONUT」以兩台露營車作為核心設計，以更開放、輕鬆的形式進駐台北四平商圈。同時導入「六倍奶」工法，將牛奶濃縮至約1/6，使乳香更加集中，並搭配台農57號、66號地瓜調整麵團結構，造就出柔軟又飽滿的獨特口感。同時結合「雙餡料設計」，更添整體豐富與層次感。

EATDONUT首波推出6款常態品項，其中「生乳卡士達生甜甜圈」以加入鮮奶油的卡士達作為基底，口感滑順不膩口，每顆52元；「金沙生乳芋泥生甜甜圈」則以芋頭配鹹蛋黃的漢餅概念為靈感，帶來甜鹹交織的風味，每顆62元。其他還有「海鹽焦糖」、「蜂蜜可可」、「開心果覆盆莓」以及「原味」等不同口味的生甜甜圈，每顆48元起。

針對開幕推出的限量新品「杜拜巧克力生甜甜圈」，則是在生甜甜圈中包裹濃郁的開心果醬與炒香的卡達耶夫，具有豐富香氣，每顆115元，數量有限，每人限購一顆。除了生甜甜圈外，EATDONUT也會供應宜可頌的多款可頌系列商品，一次滿足兩種需求。

EATDONUT預計5月4日正式開幕，並於4月28日至5月2日展開試營運。試營運期間，可享「買可頌送生甜甜圈」優惠，每日限量送出100顆。

EATDONUT主打雙餡料的生甜甜圈，每顆48元起。記者陳睿中／攝影
EATDONUT主打雙餡料的生甜甜圈，每顆48元起。記者陳睿中／攝影

EATDONUT首波推出6款常態品項，還有限定款「杜拜巧克力生甜甜圈」。記者陳睿中／攝影
EATDONUT首波推出6款常態品項，還有限定款「杜拜巧克力生甜甜圈」。記者陳睿中／攝影

EATDONUT以兩台露營車作為核心設計，打造城市休閒感。記者陳睿中／攝影
EATDONUT以兩台露營車作為核心設計，打造城市休閒感。記者陳睿中／攝影

「宜可頌」將於5月4日推出全新品牌「EATDONUT」。圖／宜可頌提供
「宜可頌」將於5月4日推出全新品牌「EATDONUT」。圖／宜可頌提供

EATDONUT標榜在麵團中添加兩種地瓜，呈現出柔軟的口感。記者陳睿中／攝影
EATDONUT標榜在麵團中添加兩種地瓜，呈現出柔軟的口感。記者陳睿中／攝影

除了生甜甜圈，EATDONUT也同步供應宜可頌的經典口味可頌。記者陳睿中／攝影
除了生甜甜圈，EATDONUT也同步供應宜可頌的經典口味可頌。記者陳睿中／攝影

露營 杜拜巧克力

延伸閱讀

韓國MilkyShop奶油夾心餅「抹茶、花生」新口味登台！現折100再送餐券

限定霜淇淋、可愛盲盒公仔登場！GODIVA迎百周年 還有限量巧克力禮盒

為考生加油！福勝亭套餐現省60再抽Dyson 勝急「炸豬排握飯糰」登場

7-ELEVEN Fresh青塘門市進駐青埔 首開「大創」專區 24小時生鮮隨時買

相關新聞

極上鮪魚大腹40元！「數位版壽司郎」首度進軍台中 150cm大螢幕點餐

壽司郎全新店型「DIGIRO數位迴轉壽司」將在4月24日正式進軍中台灣，改裝打造「台中黎明市政南店」登場，成為DIGIRO繼台北佈局後，首度跨區展店的重要里程碑。為慶祝店舖升級，限時推出「極上鮪魚大腹」售價40元，另外消費滿額還可獲贈「A4開幕資料夾」，並有機會抽中「45cm萌抱壽司娃娃」。

南台灣首間萬豪度假飯店誕生！華泰瑞苑正式加入萬豪旅享家

位於墾丁國家公園內的生態度假飯店「華泰瑞苑」迎來全新里程碑，與萬豪國際集團會員接軌，今（4月22日）起正式加入Marriott Bonvoy萬豪旅享家，成為南台灣首間加入萬豪體系的度假飯店。

《亞洲50大》中餐名店快閃故宮！晶華軒客座「故宮晶華」晚餐限時登場

位於國立故宮博物院園區內的知名餐飲地標故宮晶華，即日起至5月31日邀請2026年《亞洲50大》全台最佳中餐廳——晶華軒客座合作，晚間推出「晶華好味道」限定美食活動，將十多道經典粵菜與港點完整登入，讓饕客在故宮園區即可品嘗星級美味。

跟媽媽一起逛街還能拿禮物 新光三越母親節首推「陪伴計時器」

新光三越受惠於台中中港店回歸與台南小北門店新開店加入，母親節首波初夏購物節業績成長近5成，除了檔期主力化妝品成長外，家用家電因交屋需求異軍突起呈現爆發成長，蘋果新機換機潮與寶可夢、卡普空IP遊戲受歡迎激勵3C業態成長、運動休閒業態也有好表現。迎接母親節檔期，新光三越預期名品、家用、化妝品、珠寶、餐廳買氣將有好表現，母檔預估帶動3成業績成長。

連5天買可頌送甜甜圈！「EATDONUT生甜甜圈」吃得到杜拜巧克力口味

台灣可頌專賣品牌「宜可頌」預計將於5月4日推出全新品牌「EATDONUT」，以「生甜甜圈專賣店」為定位，主打當日現炸、雙餡料的「生甜甜圈」，並以露營車店型與48元起的親民價格，走進大眾日常。為慶祝新店開幕，特別推出限量款「杜拜巧克力甜甜圈」，試營運期間還可享「買可頌送甜甜圈」限量優惠。

跟著肖戰度假去？TOD’S 26春夏回歸實穿 經典包、芭蕾舞鞋輕盈上市

時尚秀場上的華麗除了浮誇、戲劇性，更應該重新回到生活、展現舒適與實穿。義大利時尚品牌TOD’S近日發表2026春夏全系列新品，強調回歸對柔軟皮革的追求，讓服飾與配件皆宛如第二層肌膚，更將義式時尚鮮明的生活感、度假聯想融入設計，透過懷舊風格的芭蕾舞鞋、金屬鍊帶元素，延續不費力、輕快的義式實穿主義風潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。