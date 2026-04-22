連5天買可頌送甜甜圈！「EATDONUT生甜甜圈」吃得到杜拜巧克力口味

台灣可頌專賣品牌「宜可頌」預計將於5月4日推出全新品牌「EATDONUT」，以「生甜甜圈專賣店」為定位，主打當日現炸、雙餡料的「生甜甜圈」，並以露營車店型與48元起的親民價格，走進大眾日常。為慶祝新店開幕，特別推出限量款「杜拜巧克力甜甜圈」，試營運期間還可享「買可頌送甜甜圈」限量優惠。

不同於傳統門市，全新打造的「EATDONUT」以兩台露營車作為核心設計，以更開放、輕鬆的形式進駐台北四平商圈。同時導入「六倍奶」工法，將牛奶濃縮至約1/6，使乳香更加集中，並搭配台農57號、66號地瓜調整麵團結構，造就出柔軟又飽滿的獨特口感。同時結合「雙餡料設計」，更添整體豐富與層次感。

EATDONUT首波推出6款常態品項，其中「生乳卡士達生甜甜圈」以加入鮮奶油的卡士達作為基底，口感滑順不膩口，每顆52元；「金沙生乳芋泥生甜甜圈」則以芋頭配鹹蛋黃的漢餅概念為靈感，帶來甜鹹交織的風味，每顆62元。其他還有「海鹽焦糖」、「蜂蜜可可」、「開心果覆盆莓」以及「原味」等不同口味的生甜甜圈，每顆48元起。

針對開幕推出的限量新品「杜拜巧克力生甜甜圈」，則是在生甜甜圈中包裹濃郁的開心果醬與炒香的卡達耶夫，具有豐富香氣，每顆115元，數量有限，每人限購一顆。除了生甜甜圈外，EATDONUT也會供應宜可頌的多款可頌系列商品，一次滿足兩種需求。

EATDONUT預計5月4日正式開幕，並於4月28日至5月2日展開試營運。試營運期間，可享「買可頌送生甜甜圈」優惠，每日限量送出100顆。

EATDONUT主打雙餡料的生甜甜圈，每顆48元起。記者陳睿中／攝影

EATDONUT首波推出6款常態品項，還有限定款「杜拜巧克力生甜甜圈」。記者陳睿中／攝影

EATDONUT以兩台露營車作為核心設計，打造城市休閒感。記者陳睿中／攝影

「宜可頌」將於5月4日推出全新品牌「EATDONUT」。圖／宜可頌提供

EATDONUT標榜在麵團中添加兩種地瓜，呈現出柔軟的口感。記者陳睿中／攝影