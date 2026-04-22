跟著肖戰度假去？TOD’S 26春夏回歸實穿 經典包、芭蕾舞鞋輕盈上市

時尚秀場上的華麗除了浮誇、戲劇性，更應該重新回到生活、展現舒適與實穿。義大利時尚品牌TOD’S近日發表2026春夏全系列新品，強調回歸對柔軟皮革的追求，讓服飾與配件皆宛如第二層肌膚，更將義式時尚鮮明的生活感、度假聯想融入設計，透過懷舊風格的芭蕾舞鞋、金屬鍊帶元素，延續不費力、輕快的義式實穿主義風潮。

在最新形象視覺中，全球品牌代言人肖戰背景是一座溫暖陽光灑落的露台，透過其看似隨興、但實穿時髦的穿搭，讓TOD’S本季強調的柔軟觸感在鏡頭前散發出令人嚮往的溫潤，藤編的座椅是堅固但輕盈的工藝物品，更是一種無形訴說的生活語調，同時新款T-Timeless大包上加掛的機器人吊飾，更是未泯童心的趣味體現。

本季包款亮點首推全新T-Timeless系列包款，正面高辨識度的金屬T字飾扣與功能性皮革呈現了功能性、裝飾性的結合，其包身兩側可隨心收攏形成柔和摺痕，展現流暢、有機。Hobo包款採用觸感極佳的細緻淺粒紋小牛皮，並具黑或灰褐兩色、內斂大氣；超大容量再附可拆式內袋，商務日常、度假小旅行，一包隨身上路；另有秀場同款的New T Timeless Top Handel手提包則將TOD’S的義式工藝再度展現，包款靈感源自品牌經典豆豆鞋底，展現迷人的鏤空層次，化細膩品味於低調細節。

針對多變的造型需求，Shopping手提斜背包帶有半霧面的迷人光澤感，其梯形輪廓不僅具極佳的收納空間，還可透過內折包身、靈活切換兩種包款輪廓，一包、兩種造型。如果追求更具現代感的幾何張力，金屬鍊帶西西里肩背包則是商務女性首選，包款保留皮革天然紋理，更具備耐用、好保養的特點，在微亮光澤的折射下，完美定義都會女性的優雅姿態、可甜可鹹。

延燒多季的芭蕾平底鞋本季依然是鞋櫃的must buy清單之一，從納帕皮革的經典瑪莉珍到配有羅緞鑲邊、金屬蝴蝶結飾件的優雅款，再到可輕鬆收納的深口芭蕾軟膠鞋，都讓女孩們在城市間輕盈穿梭；此外厚底涼鞋則融合經典豆豆鞋底元素與超輕皮革包覆，35mm的高度在拉長比例外，也能長時間穿著行走；深受亞洲消費者熱愛的小金條休閒涼鞋，則具有Eva輕量底、寬敞楦頭帶來舒適的曲面腳感。2026春夏全系列單品皆已上市，可洽全台TOD’S專門店、預約體驗。

TOD‘S New T Timeless Hobo包米色款，99,900元。圖／TOD'S提供

TOD‘S New T Timeless棕色手提斜背包，81,900元。圖／TOD'S提供

TOD‘S New T Timeless Hobo包黑色款，99,900元。圖／TOD'S提供

秀場同款的New T Timeless Top Handel手提包靈感源自品牌經典豆豆鞋底，展現迷人的鏤空細節。圖／TOD'S提供

TOD‘S 棕色小金條涼鞋，30,900元。圖／TOD'S提供

TOD‘S 棕色裸跟瑪莉珍鞋，33,900元。圖／TOD'S提供