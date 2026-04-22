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26米蘭設計周Bottega Veneta三度攜手Kwangho Lee 打造詩性藝術裝置

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
擅長結合不同材質的Kwangho Lee，以光影、裝置、編織，呈現了異材質相遇的有機藝術輪廓。圖／Bottega Veneta提供
擅長結合不同材質的Kwangho Lee，以光影、裝置、編織，呈現了異材質相遇的有機藝術輪廓。圖／Bottega Veneta提供

2026年米蘭設計周期間，Bottega Veneta攜手韓國藝術家Kwangho Lee於品牌Sant'Andrea大道旗艦店內呈獻名為《Lightful》的光影雕塑裝置。本次為創意總監Louise Trotter上任以來與Kwangho Lee的三度合作，透過藝術家的視角，重新探討Bottega Veneta愛用的編織技法，更有材質與光影擦撞相遇後的華麗旅程。

生於1981年的Kwangho Lee在首爾近郊的田園風光中長大。兒時祖父務農時親手敲打、製作器具的身影讓他很早便啟蒙了DIY動手作的概念，也養成他對材料的敏銳感知。畢業於首爾弘益大學的他專攻金屬藝術與設計，目前作品跨足家具、雕塑與大型裝置。他最著名的創作實踐圍繞著「材料的相遇時刻」：無論是銅、琺瑯、大理石與鋼，甚至是園藝用水管或聚苯乙烯，他試圖捕捉不同材質在結合瞬間的張力，因而成功遊走於「設計」與「藝術」的分野。

Bottega Veneta與Kwangho Lee先前也曾合作，包含品牌的2026春夏系列及首爾展覽《Weaving the World》中，雙方就曾共同探究關於編織的不同面向，而2026米蘭時裝周期間展出的《Lightful》藝術裝置裡，Lee則將其著名的懸掛編織藝術與Bottega Veneta的Intrecciato編織皮革結合，在Louise Trotter精選的經典黑色與綠色調中，呈現出獨一無二的有機形態，也彷若空間中靜謐生長的發光體。

這場展覽不僅現身米蘭Sant’Andrea大道的Bottega Veneta旗艦店，還將同步在米蘭各地展開系列活動，一如編織透過交錯展現了面積的擴張、強度的提升，藝術裝飾也引人看見在抽象物件外，工藝、思想與詩性的無限可能。

Kwangho Lee很早就便具有動手做、DIY的概念，其藝術創作並遊走於純藝術與設計之間。圖／Bottega Veneta提供
Kwangho Lee很早就便具有動手做、DIY的概念，其藝術創作並遊走於純藝術與設計之間。圖／Bottega Veneta提供

編織的空隙處除了陰影與空氣還有什麼？當光線穿透的瞬間，可能性因而得以彰顯。圖／Bottega Veneta提供
編織的空隙處除了陰影與空氣還有什麼？當光線穿透的瞬間，可能性因而得以彰顯。圖／Bottega Veneta提供

韓國藝術家Kwangho Lee。圖／Bottega Veneta提供
韓國藝術家Kwangho Lee。圖／Bottega Veneta提供

2026年米蘭設計周期間，Bottega Veneta與韓國藝術家Kwangho Lee再度合作，帶來《Lightful》的光影雕塑裝置。圖／Bottega Veneta提供
2026年米蘭設計周期間，Bottega Veneta與韓國藝術家Kwangho Lee再度合作，帶來《Lightful》的光影雕塑裝置。圖／Bottega Veneta提供

米蘭 首爾 設計

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