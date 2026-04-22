芙莉蓮變成蛋糕了！吃完還能帶走公仔 動漫迷準備暴動

動漫迷準備暴動！85℃宣布攜手人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，推出期間限定聯名公仔蛋糕系列，將於4月23日正式開賣。此次共推出4款主題蛋糕與小蛋糕，結合角色造型、公仔收藏與DIY設計巧思，主打「吃得到也帶得走」，預計掀起新一波甜點打卡熱潮。

《葬送的芙莉蓮》以溫柔餘韻與細膩角色描寫風靡動漫圈，此次聯名將動畫中的經典場景轉化為甜點設計，包括「芙莉蓮的回憶旅途」、「費倫的夢幻時光」、「芙莉蓮與寶箱怪」與「變出花田的魔法」4款作品。其中兩款造型蛋糕更附上芙莉蓮與費倫限定公仔，粉絲可改裝為鑰匙圈或吊飾收藏，蛋糕盒內墊高板亦可DIY成置物盒，從開箱到收藏都充滿儀式感。

主打款「芙莉蓮的回憶旅途」以旅程與花田為靈感，搭配桔香戚風、香草與草莓慕斯及莓果Q凍，呈現清爽酸甜層次；「費倫的夢幻時光」則以藍莓慕斯與布丁內餡打造夢幻口感，呼應角色沉靜優雅的形象。

兩款小蛋糕同樣充滿故事亮點，「芙莉蓮與寶箱怪」重現作品中人氣橋段，以黑糖卡士達與黑糖麻糬帶出療癒口感；「變出花田的魔法」則將經典花田場景化為甜點，以草莓慕斯與多多Q凍呈現春日般清新風味。

業者表示，此次聯名全台限量8萬6千個蛋糕，預估創造約1,700萬元的營業額。

「變出花田的魔法」小蛋糕，以桔子戚風蛋糕，搭配草莓慕斯與草莓果醬的酸甜果香，再加入多多Q凍與香草慕斯，口感清爽又富有層次。圖/85度C提供

「芙莉蓮的回憶旅途」造型蛋糕，有芙莉蓮公仔可以收藏，附有穿孔洞，可自行搭配鑰匙圈或掛繩，變成隨身吊飾。圖/85度C提供

「費倫的夢幻時光」造型蛋糕，搭配專屬蛋糕盒，紙盒內的墊高板可以DIY變身為實用又可愛的置物盒。圖/85度C提供