HAPPY GO美麗生活節串聯遠東集團百貨 滿千抽Switch 2、點數最高6倍送

HAPPY GO於母親節檔期推出「美麗生活節」，以會員為核心串聯線上與線下體驗，整合遠東集團百貨通路及HAPPY GO App數位消費體驗，從日常消費延伸至節日相聚，感受升級的「陪伴」價值。即日起至5月31日，於遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、遠東Garden City與TheMall遠企購物中心等指定據點，單筆消費滿1,000元並完成累點，即可參加「Switch 2瑪利歐賽車世界主機組」抽獎。

支付回饋方面，使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡於遠東集團12大通路消費，單筆滿額最高可獲2,600點；若綁定星展HAPPY GO聯名卡，則享筆筆最高6倍點數回饋且無上限。除點數回饋外，平台亦強化會員體驗，針對4月鑽點會員推出專屬活動，邀請藝人蔣偉文共進午餐並分享料理；未能到場者，消費滿1,000元亦有機會獲得蔣偉文親自編撰的「幸福食譜」，讓溫馨心意從百貨延伸至居家餐桌。

各通路更限時推出專屬「HAPPY GO點點成金」計畫，遠東百貨祭出200點兌換100元紅利券，搭配HAPPY GO Pay支付，單日滿8,000元再贈200元、滿3萬元贈1,000元；遠企購物中心首波200點換150元，第2波升級為100點換200元；遠東巨城則提供500點兌換200元電子券，並加碼抽帳篷活動。此外，參與社群活動標記指定Hashtag，還有機會抽5,200點回饋。HAPPY GO透過整合消費與情感體驗，強化母親節的陪伴意義。

即日起至5月31日止，於指定百貨單筆消費滿千並完成累點，即可獲「Switch 2瑪利歐賽車世界主機組」抽獎資格。圖／鼎鼎聯合行銷提供