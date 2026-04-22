宇舶表HUBLOT攜手歐足總歐洲聯賽！全新聯名計時碼表 橙黑撞色曬活力

HUBLOT宇舶表自2015年擔任歐足總歐洲聯賽（UEFA Europa League）官方時計，今年合作邁向10周年，同時HUBLOT亦發表了第三次聯名、珍貴且限量50只的「經典融合系列歐足超級聯賽計時碼表」，以象徵榮耀的橙黑雙色閃耀登場，成為近期運動表款的話題新作。

宇舶表早在2006年便跨入足球領域，長期支持足球運動。除歐足總歐洲聯賽外，品牌也深度參與世界盃與英超聯賽，同時跨足帆船、棒球等多元賽事。此種熱愛挑戰、勇於跨界的精神展現了對體育運動的熱忱，更有追求精準、全力以赴的熱血精神。

全新HUBLOT「經典融合系列歐足超級聯賽計時碼表」的42毫米表殼選用極輕且耐磨的5級鈦金屬打造，厚度僅11.90毫米。亮眼的碳纖維表圈呈現黑至煙灰的漸層質感，同時內嵌橙色玻璃纖維，並由6枚H形鈦金屬螺絲固定。這種撞色設計不僅充滿動能，更在專業機械感中帶入感性，精準重塑了足球賽事的高速與視覺震撼。

一旦近距離表款，其面盤中3點鐘位置和背面均鐫刻以歐足總歐洲聯賽獎盃圖案，並搭載了HUB1153自動上鍊機芯，可在透明的後底蓋欣賞，表殼背面並有著Classi Fusion字樣與限量編號，表款訂價46萬元，可洽HUBLOT台北101專門店、或全台專門店詢問。

面盤中的三點鐘方向計時小表盤並改造為任歐足總歐洲聯賽的冠軍獎杯樣式，唯妙唯肖。圖／HUBLOT提供

橘色與黑的跳色視覺，成為經典融合系列歐足超級聯賽計時碼表的活力色彩組合。圖／HUBLOT提供