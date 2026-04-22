聽新聞
0:00 / 0:00
宇舶表HUBLOT攜手歐足總歐洲聯賽！全新聯名計時碼表 橙黑撞色曬活力
HUBLOT宇舶表自2015年擔任歐足總歐洲聯賽（UEFA Europa League）官方時計，今年合作邁向10周年，同時HUBLOT亦發表了第三次聯名、珍貴且限量50只的「經典融合系列歐足超級聯賽計時碼表」，以象徵榮耀的橙黑雙色閃耀登場，成為近期運動表款的話題新作。
宇舶表早在2006年便跨入足球領域，長期支持足球運動。除歐足總歐洲聯賽外，品牌也深度參與世界盃與英超聯賽，同時跨足帆船、棒球等多元賽事。此種熱愛挑戰、勇於跨界的精神展現了對體育運動的熱忱，更有追求精準、全力以赴的熱血精神。
全新HUBLOT「經典融合系列歐足超級聯賽計時碼表」的42毫米表殼選用極輕且耐磨的5級鈦金屬打造，厚度僅11.90毫米。亮眼的碳纖維表圈呈現黑至煙灰的漸層質感，同時內嵌橙色玻璃纖維，並由6枚H形鈦金屬螺絲固定。這種撞色設計不僅充滿動能，更在專業機械感中帶入感性，精準重塑了足球賽事的高速與視覺震撼。
一旦近距離表款，其面盤中3點鐘位置和背面均鐫刻以歐足總歐洲聯賽獎盃圖案，並搭載了HUB1153自動上鍊機芯，可在透明的後底蓋欣賞，表殼背面並有著Classi Fusion字樣與限量編號，表款訂價46萬元，可洽HUBLOT台北101專門店、或全台專門店詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。