NG 食材變身特色點心 新北攜宜蘭綠博推惜食 DIY

新北市政府與2026宜蘭綠色博覽會合作，於會場內「物產館」設立「新北永續展區」，以環境永續與生態教育為核心，透過寓教於樂的互動，引領民眾探索農產品加工、再利用與創意轉化的多元樣貌。現場以「新北好食力」為主題規劃多元展示區域，呈現新北在地農業特色，全面提升大眾的惜食意識。

活動期間特別開設「新北市惜食DIY教室」，邀請新北合作惜食餐廳「粮心聚落」進駐，經營人陳可為不僅曾入圍「綠色餐飲指南－最佳主廚」，更長期致力於推廣惜食理念與友善環境之「綠色餐飲」，強調優先選用在地食材、有機友善作物並落實源頭減量。本次DIY體驗將由於陳可為主廚帶領，民眾只要在4月25日、26日在「凡得立商店區」消費滿100元，即可免費報名參與DIY活動，課程巧妙運用外觀不完美但品質無虞之「NG食材」，製作簡單美味料理，其中4月25日(2場次，每場15人)將運用文山包種茶茶末製作「包種茶米蒸糕」，結合在地茶葉資源，透過茶末磨粉與碎米研製米穀粉，與雞蛋製成帶有清香風味之特色糕點；4月26日(3場次，每場15人)則選用貢寮一口小鮑魚，結合醬漬滷、味醂及日式醬油等調味，製作「醬漬一口小鮑魚」，呈現鮑魚與醬汁交融的鮮美滋味，展現貢寮特色。透過親子實作體驗，深化食材再利用之創意與樂趣，提升民眾對惜食議題之認同與參與。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，全球每年產生大量食物浪費，不僅造成資源耗損，亦對環境帶來沉重負擔。期盼透過本次活動，強化民眾對惜食與環境保護的認知，從選購、料理到飲食習慣全面落實惜食行動，讓「適量消費、不浪費食物」成為全民共識。