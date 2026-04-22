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加香奈兒line好友下載超時髦貼圖！預告台北COCO BEACH快閃店本週登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
多彩條紋拉菲草口蓋包。圖／香奈兒提供
多彩條紋拉菲草口蓋包。圖／香奈兒提供

時尚精品品牌香奈兒CHANEL）將自4月24日起至5月24日止，於台北市中心開設2026 COCO BEACH快閃店，打造宛如真正夏日度假勝地的所在。這個寬敞明亮、佔地200平方公尺的空間，將帶來陽光燦爛的氛圍，讓人身臨其境地感受假期精神，並同時探索Matthieu Blazy首次推出的COCO BEACH系列。

香奈兒也特為本次快閃店推出限定 LINE 貼圖，貼圖設計以本次系列元素為主軸，展現獨特夏日繽紛歡快風格，共8款不同造型與常用語。活動期間將分2波推出限定貼圖，第1波貼圖自4月16日20:00起，凡加入「香奈兒官方 LINE」好友，即可獲得2026 COCO BEACH台北快閃店限定貼圖；目前尚未公佈第二波貼圖相關資訊，預計屆時將會於香奈兒官方LINE帳號公布。

●香奈兒2026 COCO BEACH POP-UP 台北快閃店

地點：華山1914文化創意產業園區 (西二館)

時間：4月24日起至5月24日

●line貼圖傳送門

https://enews.chanel.com/2026_tw_fsn_cocobeach_popup?utm_source=instagram&utm_medium=smaorganic&utm_campaign=fsh_event_cocobeach-popup_2026_tw&utm_content=pressall

多彩條紋雙C LOGO編織草帽。圖／香奈兒提供
多彩條紋雙C LOGO編織草帽。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供
2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供
2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供
2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

多彩珠飾飾以雙C LOGO耳環。圖／香奈兒提供
多彩珠飾飾以雙C LOGO耳環。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供
2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供
2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供
2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

多彩珊瑚造型與幻象珍珠長項鍊。圖／香奈兒提供
多彩珊瑚造型與幻象珍珠長項鍊。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供
2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

卡其白棕色雙C LOGO編織肩背包。圖／香奈兒提供
卡其白棕色雙C LOGO編織肩背包。圖／香奈兒提供

2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供
2026 COCO BEACH台北快閃店第1波限定LINE貼圖。圖／香奈兒提供

香奈兒 台北 CHANEL

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