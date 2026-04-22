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加香奈兒line好友下載超時髦貼圖！預告台北COCO BEACH快閃店本週登場
時尚精品品牌香奈兒（CHANEL）將自4月24日起至5月24日止，於台北市中心開設2026 COCO BEACH快閃店，打造宛如真正夏日度假勝地的所在。這個寬敞明亮、佔地200平方公尺的空間，將帶來陽光燦爛的氛圍，讓人身臨其境地感受假期精神，並同時探索Matthieu Blazy首次推出的COCO BEACH系列。
香奈兒也特為本次快閃店推出限定 LINE 貼圖，貼圖設計以本次系列元素為主軸，展現獨特夏日繽紛歡快風格，共8款不同造型與常用語。活動期間將分2波推出限定貼圖，第1波貼圖自4月16日20:00起，凡加入「香奈兒官方 LINE」好友，即可獲得2026 COCO BEACH台北快閃店限定貼圖；目前尚未公佈第二波貼圖相關資訊，預計屆時將會於香奈兒官方LINE帳號公布。
●香奈兒2026 COCO BEACH POP-UP 台北快閃店
地點：華山1914文化創意產業園區 (西二館)
時間：4月24日起至5月24日
●line貼圖傳送門
https://enews.chanel.com/2026_tw_fsn_cocobeach_popup?utm_source=instagram&utm_medium=smaorganic&utm_campaign=fsh_event_cocobeach-popup_2026_tw&utm_content=pressall
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