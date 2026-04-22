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Thank you MOIMOI 早鳥完售！母親節雙人星空電影最後席次開放

聯合新聞網／ 台北訊
雙人浪漫套票量預購中。((圖片提供／三聯演義)
雙人浪漫套票量預購中。((圖片提供／三聯演義)

如果說母親節是一份禮物，那麼今年最值得收藏的，也許不是花束，而是一段兩個人共享的夜晚。

由三聯演義所打造的「質感生活平台」，持續以內容、體驗與選品串聯城市中的美好日常；今年母親節，三聯演義攜手 Skyline Film，共同推出期間限定的「星空電影院」體驗，將台北101夜景、電影與風格甜點整合為一場可被收藏的城市夜晚。

Skyline Film (圖片提供／三聯演義)
Skyline Film (圖片提供／三聯演義)

本次同步推出 雙人甜蜜套票 2,500 元，以「帶最重要的她一起來」為概念，鎖定夫妻、情侶、姐妹與母女客群，打造最適合兩人同行的城市夜景電影方案。相較單人票著重個人沉浸，雙人方案更強調「共享」：共享台北 skyline、共享同一部電影的情緒、共享一杯冠軍調酒與一份 500甜夢幻甜點。

冠軍調酒示意圖。(圖片提供／三聯演義)
冠軍調酒示意圖。(圖片提供／三聯演義)

從入場那一刻起，兩張並肩座位便像替關係留下一個被好好安排的位置。在 Skyline Film 的 rooftop 空間裡，最迷人的從來不只是電影本身，而是城市夜景成為第三位主角。遠方 101 與燈火流動，讓兩個人即使不說太多話，也能在畫面與聲音中重新感受彼此。

這樣的安排，對平日忙碌的伴侶與姐妹而言，格外珍貴。雙人套票內容除兩席電影座位外，亦包含兩杯冠軍調酒與 500甜限定甜點分享組。此次更特別攜手法朋，帶來兩款「方形旅人」作為雙人共享甜點——

2024 World Class Taiwan 冠軍調酒師高永霈。(圖片提供／三聯演義)
2024 World Class Taiwan 冠軍調酒師高永霈。(圖片提供／三聯演義)

莓果方形旅人

以草莓與多種莓果堆疊風味，帶出自然酸甜平衡，果香飽滿而不膩。濕潤細緻的蛋糕體，讓每一口都像被溫柔安放的療癒時刻。

覆盆子玫瑰方形旅人

揉合玫瑰優雅花香與覆盆子微酸果韻，層層堆疊出細緻清新的風味，酸甜交織，如同一場專屬兩人的浪漫午後旅程。

甜點以「帶著甜點出發」為概念設計，從口味到分享形式，都呼應這場夜晚最核心的意義——兩個人的甜。

500甜夢幻甜點_法朋。(圖片提供／三聯演義)
500甜夢幻甜點_法朋。(圖片提供／三聯演義)

主辦單位表示，2,500 元雙人方案推出的目的，是希望降低決策門檻，讓更多人願意把「陪伴」化為實際行動。而活動早鳥票已於開賣後迅速全數完售，也顯示這樣的城市浪漫提案，正好擊中今年母親節最渴望的情緒。

這個五月，不妨帶上那位始終在心裡第一名的人，走進 Skyline Film，把一句平常說不出口的謝謝，留在台北最浪漫的夜色裡。

購票連結：https://www.accupass.com/event/2604020535359451211390

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