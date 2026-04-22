HAPPY GO 母親節大檔開打！滿千抽 Switch 2、最高回饋6倍點數

在重視情感連結與生活體驗的時代，HAPPY GO持續以會員為核心，打造貼近生活的多元服務場景，陪伴每一個家庭，累積每一個重要時刻。適逢年度母親節盛事，HAPPY GO推出「美麗生活節」，整合遠東集團百貨通路及HAPPY GO App數位消費體驗，從日常延伸至節日相聚，不僅讓平時為家付出的媽媽獲得暖心寵愛，也讓重視質感的女性為自己創造幸福，全面升級母親節的「陪伴」體驗。

串聯全台遠東集團百貨通路，即日起至5月31日止，於全台指定百貨通路（遠東百貨、遠東 SOGO 百貨、遠東巨城購物中心、遠東 Garden City、TheMall 遠企購物中心）單筆消費滿 1,000 元並完成累點，即可獲得「Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組」抽獎資格。使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡，包含遠東商銀、中國信託遠東SOGO聯名卡、台新銀行、玉山銀行Unicard及滙豐銀行至遠東集團12大通路消費，單筆滿額最贈2,600點；使用HAPPY GO Pay綁定星展HAPPY GO聯名卡筆筆贈最高6倍點數無上限。

在數位服務與回饋之餘，HAPPY GO持續強化個人化會員服務，針對符合第1季4月份HAPPY GO App鑽點會員，推出專屬體驗，邀請「暖心幸福推手」藝人蔣偉文與鑽點卡友共進午餐。蔣偉文將現場分享拿手料理，透過互動交流，讓參與者與媽媽共享專屬時光，讓母親節的寵愛從禮物延伸為難忘體驗。針對無法親臨現場的會員，即日起至 5月31日，只要在指定百貨消費滿 1,000 元，就有機會獲得蔣偉文親自編撰的「幸福食譜」，讓溫馨心意從百貨延伸至居家餐桌。

除全集團回饋外，各大通路亦同步祭出專屬的「HAPPY GO 點點成金」計畫。其中，遠東百貨4 月 16 日至 5 月 11 日，會員可用 200 點兌換 100 元紅利券。若搭配 HAPPY GO Pay 支付，當日單筆滿 8,000 元再贈 200 元、滿 3 萬元贈 1,000 元（每ID每門檻限換一次）。

遠企購物中心首波（4/17-5/10）祭出 200 點換 150 元紅利券，單日單筆滿 6,000 元再送 100 點；第二波（5/11 起）回饋力道升級，僅需 100 點即可兌換 200 元紅利券。遠東巨城購物中心4/16起扣 500 點兌換 200 元電子購物券。卡友扣抵 50 點，還可參加熱門「帳篷」抽獎，將點數轉化為戶外生活的好禮。針對喜愛分享生活的卡友，凡於指定通路拍照上傳至社群並標記「#HAPPYGO美麗生活節」，即可抽 5,200 點，將溫馨合影化為實質回饋。

HAPPY GO 期待透過「美麗生活節」系列活動，重新定義母親節的陪伴意義，將消費體驗轉化為真摯的情感連結。藉由 HAPPY GO App 整合跨產業的生活場景，讓卡友在日常中輕鬆參與並收穫驚喜。未來，HAPPY GO 將持續以貼心服務與多元回饋為核心，陪伴每一位會員珍惜生活中的每一刻。