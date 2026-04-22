屋馬燒肉5月限定「媽咪女王盛宴感恩套餐」登場

隨著母親節將至，蟬聯多年燒肉首選品牌之一的「屋馬燒肉」宣布，自5月1日起至5月30日止，於門市推出期間限定「媽咪女王盛宴感恩套餐」，寵愛媽咪再升級。

本次套餐不僅匯集日、美、澳三國頂級和牛，更推出全新鍋物「酸菜豚肉鍋」，以酸香溫潤的湯頭與頂級燒肉結合，打造別開生面的「火烤兩吃」儀式感，搶攻母親節聚餐商機。

今年「媽咪女王盛宴」的核心亮點在於「三國牛盛和」，屋馬嚴選A5日本和牛翼板、澳洲和牛與美國頂級和牛，展現不同產地特有的油脂香氣與細膩口感。

主廚特別推薦A5日本和牛翼板，其如大理石般的均勻油花，經高溫炙烤後入口即化。海鮮部分則由「女神御賞明蝦」擔綱演出，以飽滿扎實的肉質與鮮甜口感，為餐桌增添視覺與味覺的奢華感。

除了頂級肉品，屋馬今年首度將鍋物的規格升級，推出全新的「酸菜豚肉鍋」。此款鍋物採用自然發酵的酸白菜搭配精選豚肉，湯頭清爽回甘、具備極佳的解膩效果，與油脂豐沛的燒肉形成完美平衡。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏指出，這項調整是希望在熱鬧的燒肉聚會中，注入一絲溫潤的暖意，讓媽媽在品嚐美食的過程感受多元的風味層次。

套餐亦保留屋馬最負盛名的「大和海鮮粥」，以濃郁鮮美滋味作為飽足感十足的完美句點。為增添過節氣氛，凡提前一周完成訂位的消費者，並於現場出示指定社群貼文，屋馬將額外加碼招待「女王軟絲花」乙份。

除了屋馬燒肉，集團旗下品牌亦同步啟動母親節慶典。「涮屋馬」與「金韓食」均推出限定餐點；其中，點購金韓食母親節套餐更可以優惠價換購母親節限定蛋糕，為節日畫下甜蜜句點。

金泰宏表示：「母親節是一年中最值得感謝的時刻，我們透過嚴選食材與升級鍋物，希望讓每一位走進屋馬的母親，都能感受到被細心款待的幸福感。」

屋馬餐飲集團創立於台中，以「款待、團圓、嚴選、安全」為核心理念，目前旗下擁有「屋馬燒肉」、「涮屋馬」、「金韓食」及最新品牌「尚屋 Sangok」等，致力於提供超越期待的精緻料理與細膩服務。

在消費話題上，屋馬近期表現亮眼：全新品牌「尚屋Sangok新韓式烤肉」進駐台中漢神洲際購物廣場後，迅速成為話題焦點；此外，馬年限定IP盲盒「UMAI美味探險隊」，亦成功帶動社群收藏熱潮。

屋馬以酸香溫潤的湯頭與頂級燒肉結合，打造別開生面的「火烤兩吃」儀式感。業者提供