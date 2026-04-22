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內建Gemini更好用！Chrome推3大全新AI功能 跨分頁也能輕鬆幫你統整

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Chrome全新AI功能正式在台推出。圖／Google提供
Chrome全新AI功能正式在台推出。圖／Google提供

你也已經每天生活都離不開AI了嗎？Google看準每天大家都透過瀏覽器處理工作、學習新知的需求，宣布正式在台灣推出Chrome瀏覽器的多項最新內建AI功能，由最新一代Gemini 3.1模型驅動。這次更新不僅重塑了使用者的操作邏輯，更透過深度整合Google生態系，讓瀏覽器從單純的資訊顯示工具，演進為能主動協助使用者解決問題的智慧助理。目前這些功能已率先於電腦版與iOS平台登場，而Android使用者則能透過長按電源鍵，隨時喚醒Gemini尋求即時支援。

本次改版最大重點在於打破了分頁切換的框架。使用者現在只需點擊右上方側邊欄的Gemini圖示，即可在不離開原網頁的情況下進行摘要生成或創意構思。無論是將艱澀的學術論文濃縮成重點摘要，或是根據特定食譜調整為純素版本，Gemini都能在側邊欄即時完成任務。它甚至能記住你先前瀏覽過的網頁資訊，讓你終於可以放心關閉那些打算稍後再瀏覽的分頁。

在生態系整合方面，Chrome展現了跨平台的強大協作效率，只要在瀏覽器中連結常用的Google工具，像是Gmail、地圖、日曆或YouTube後，Chrome就能在找到資訊的當下，協助你執行後續動作。例如，在瀏覽網頁時可直接透過側邊欄撰寫電子郵件並發送，或將搜尋到的行程直接匯入日曆，甚至能針對YouTube影片內容進行深度提問。

針對跨分頁的複雜任務，Chrome中的Gemini現在能夠跨越多個開啟的分頁進行交叉比對，並將多個網站的資訊統整在同一個畫面中，甚至自動生成比較表格，將零散的搜尋更容易轉化為結構化的決策建議。

此外，Chrome也內建了Nano Banana 2模型，使用者不需要額外上傳檔案或開啟新分頁，僅需透過文字描述，即可直接在側邊欄進行圖片生成或修改，例如在購物前模擬家具擺放的視覺效果，實現更直覺的數位體驗。

針對AI帶來的安全疑慮，Google強調已建構多層式防護機制，包含專門識別提示詞注入威脅的訓練，以及針對敏感操作的確認程序，確保使用者在享受AI便利的同時，兼顧個人隱私與安全性。

點擊分頁右上角的Gemini圖示，不必切換分頁就能即時互動。圖／Google提供
點擊分頁右上角的Gemini圖示，不必切換分頁就能即時互動。圖／Google提供

Chrome AI深度整合Google生態系使用體驗，打開側邊欄請Gemini幫忙擬稿，完成後即可整合Gmail直接寄出。圖／Google提供
Chrome AI深度整合Google生態系使用體驗，打開側邊欄請Gemini幫忙擬稿，完成後即可整合Gmail直接寄出。圖／Google提供

直接在網頁上透過Nano Banana 2激發創意。圖／Google提供
直接在網頁上透過Nano Banana 2激發創意。圖／Google提供

可跨分頁協作讓效率再升級。圖／Google提供
可跨分頁協作讓效率再升級。圖／Google提供

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