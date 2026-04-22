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空調早鳥倒數！燦坤買指定機型抽10萬燦坤K幣 三星大電視現省破1.8萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤限時推出「平板節」，多重優惠一次到位。圖／燦坤提供
燦坤限時推出「平板節」，多重優惠一次到位。圖／燦坤提供

燦坤3C家電響應年度環保盛事「世界地球日」，即日起至5月4日推出「自己的家最好」檔期活動，主打節能減碳與智慧生活升級，隨著空調早鳥優惠進入最後倒數階段，此次燦坤主打「原廠贈品最後倒數10天」活動，凡於4月30日前購買指定機型，即可參與抽獎，有機會獲得10萬燦坤K幣。同時結合節能補助與多重優惠方案，推出「空調品牌週」，強調最高9重回饋，降低消費者入手門檻。

針對綁定「TK3C」APP的會員，購買指定商品還可使用萬元精靈券，最高回饋達5,000元；若再搭配台新燦坤聯名卡分期付款，最高可再折抵1,600元，整體回饋上看6,600元。除大型家電外，燦坤亦針對單品消費推出「打造生活APP券」，最高現折999元，並可與信用卡優惠疊加使用，使單品最高折抵達2,599元。另與星展銀行合作，針對5大家電推出滿額分期0利率與最高現折2,100元的APP券，進一步提升購買誘因。整體促銷策略以「即買即省」為核心，強化消費者即時回饋體驗。

活動期間單筆消費滿4,455元，即有機會抽中高價商品，包括市值29,999元的電競智慧型手機及市值29,800元的按摩椅，為消費過程增添驚喜與附加價值。此外，燦坤持續布局寵物經濟，推出「會員寵物卡」，提供最高市值2,190元入會禮與專屬折扣，部分商品甚至低至5.2折，消費不限金額還可抽市值8,290元的acer前開式行李箱28吋。

搭配母親節檔期，燦坤同步強化顯示設備與廚房家電促銷，指定三星75型QLED顯示器現省逾1.8萬，再享燦坤獨家好禮3選1；洗碗機則推出「3重送」方案，包含送好禮、送服務與送保固，熱銷機種BOSCH 13人份獨立式洗碗機，原價50,800元，享限時會員價39,900元，現省逾萬元，並提供90天不滿意退貨服務。

數位產品方面，檔期內同步推出「平板節」，購買任一款平板即可參加抽獎活動，就有機會將市值14,380元的最大獎Nintendo Switch 2主機、市值6,290元的DJI NEO 2空拍機，以及市值4,480元的JWAY負離子溫控吹風機。

燦坤3C家電「空調品牌週」，空調早鳥原廠好禮倒數10天，指定機型獨家抽10萬燦坤K幣，要買要快。圖／燦坤提供
燦坤3C家電「空調品牌週」，空調早鳥原廠好禮倒數10天，指定機型獨家抽10萬燦坤K幣，要買要快。圖／燦坤提供

響應世界地球日，燦坤3C家電同步祭出水星級(省水)洗衣機、洗碗機、節能冰箱搶市。圖／燦坤提供
響應世界地球日，燦坤3C家電同步祭出水星級(省水)洗衣機、洗碗機、節能冰箱搶市。圖／燦坤提供

燦坤3C家電打造省很大寵物價與五星級有省錢專區，環保節能3C家電7.3折起，指定商品滿額，最高回饋6,600元。圖／燦坤提供
燦坤3C家電打造省很大寵物價與五星級有省錢專區，環保節能3C家電7.3折起，指定商品滿額，最高回饋6,600元。圖／燦坤提供

燦坤推HITACHI 475公升平面式無邊框鋼板五門冰箱享限時會員價48,900元，搭精靈券現折及登錄送即享券與政府節能補助，最高省逾1.6萬。圖／燦坤提供
燦坤推HITACHI 475公升平面式無邊框鋼板五門冰箱享限時會員價48,900元，搭精靈券現折及登錄送即享券與政府節能補助，最高省逾1.6萬。圖／燦坤提供

響應世界地球日，燦坤3C家電「自己的家最好」檔期活動開跑，打造「五星級(有省錢)」永續生活提案。圖／燦坤提供
響應世界地球日，燦坤3C家電「自己的家最好」檔期活動開跑，打造「五星級(有省錢)」永續生活提案。圖／燦坤提供

燦坤 世界地球日

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