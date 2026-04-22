2026WWG/帕瑪強尼歡慶30周年兩大經典三部曲 極簡設計暗藏複雜驚喜

瑞士頂級獨立製表品牌帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）於2026年迎來創立三十週年的重要里程碑，因此在今年的日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches Wonders Geneva）上，經典的TORIC系列與TONDA PF都推出了30週年的紀念三部曲、每一款均限量30枚，體現品牌創辦人米歇爾帕瑪強尼（Michel Parmigiani）秉持著從骨董鐘表修復中汲取的深厚底蘊。

●TONDA PF鉑金款周年紀念三部曲

焦點之一的TONDA PF全球首創系列鉑金款周年紀念三部曲，全數採用珍貴的950鉑金打造表殼、滾花表圈與一體式鏈帶，三款腕表共包含GMT Rattrapante（追針兩地時間）、Minute Rattrapante（追分針計時）以及Chronographe Mystérieux（神秘計時碼表）。特點在於該表平時將複雜功能隱藏在看不出來的極簡設計中，僅在需要時才透過按鈕顯現，讓時間的流逝維持絕對的清晰與秩序。

其中，全球首創的TONDA PF Chronographe Mystérieux捨棄傳統小表盤，將走於與計時功能都集中於中央，採用史無前例的五枚指針同軸的設計與三離合結構：靜止時僅是簡約的三針腕表，一旦啟動位於7點30分位置的單按鈕，隱藏於銀色走時指針下的金色計時指針便展開，完美詮釋了品牌「顯現、測量、隱沒」的哲學。

●TORIC三十週年紀念三部曲

作為品牌傳奇起點的TORIC系列，向來是引領當代正裝表的指標之一；三十周年紀念三部曲表款包含Petite Seconde小秒針腕表、Quantième Perpétuel萬年曆腕表、與Chronographe Rattrapante雙秒追針計時碼表。表盤採用極其罕見的手工錘打金質工藝裝飾，每枚表盤需經60道工序，才在光影下呈現獨特的復古詩意紋理。機芯橋板更大膽採用18K實心玫瑰金打造，並飾以巴黎釘紋與浮雕線紋的手工璣鏤裝飾，極致內外兼修。

同時發表的TONDA PF Chronograph 40毫米玫瑰金款則是品牌今年在高性能的領域的代表作，以礦物藍色璣鏤飾紋表盤搭配5赫茲高振頻自製機芯，精確捕捉十分之一秒的流逝，表盤上更直接捨棄日期顯示，體現品牌極簡美學之際，更強調回歸計時功能的視覺本質。

TONDA PF CHRONOGRAPH MYSTÉRIEUX精鋼款，40毫米拋光與緞面打磨精鋼表殼搭配950鉑金滾花表圈、PF053品牌自製自動上鍊機芯，具備小時、分鐘及單按鈕計時功能，並採用礦物藍色「格狀大麥粒」手工璣鏤飾紋表盤，價格未定。圖／帕瑪強尼提供

TONDA PF PLATINUM WORLD PREMIERE系列，TONDA PF CHRONOGRAPHE MYSTERIEUX鉑金款，40毫米拋光與緞面打磨950鉑金表殼搭配滾花表圈、PF053品牌自製一體式計時碼表自動機芯，具備單按鈕計時功能並採用「顯現、測量、隱沒」的隱形計時設計，限量發行30枚。圖／帕瑪強尼提供

TORIC CHRONOGRAPH RATTRAPANTE ANNIVERSAIRE鉑金款，42.5毫米拋光打磨950鉑金表殼搭配滾花表圈、PF361品牌自製手動上鍊18K玫瑰金機芯，具備雙秒追針計時功能並採用「龍舌蘭藍」手工錘打18K白金表盤，限量發行30枚，價格未定。圖／帕瑪強尼提供

TORIC QUANTIÈME PERPETUEL ANNIVERSAIRE玫瑰金款，40.6毫米拋光打磨18K玫瑰金表殼搭配滾花表圈、PF733品牌自製手動上鍊18K玫瑰金機芯，具備萬年曆功能並採用「明亮牡丹」手工錘打18K玫瑰金表盤，限量發行30枚。圖／帕瑪強尼提供

TORIC PETITE SECONDE ANNIVERSAIRE鉑金款，40.6毫米拋光打磨950鉑金表殼搭配滾花表圈、PF780品牌自製手動上鍊18K玫瑰金機芯，具備小秒針功能並採用「晨曦藍」手工錘打18K白金表盤，限量發行30枚，價格未定。圖／帕瑪強尼提供

TONDA PF PLATINUM WORLD PREMIERE系列，TONDA PF MINUTE RATTRAPANTE鉑金款，40毫米拋光與緞面打磨950鉑金表殼搭配滾花表圈、PF052品牌自製自動機芯配搭玫瑰金微型擺陀，具備追分針倒數計時功能並採用自然鉑金噴砂表盤，限量發行30枚。圖／帕瑪強尼提供

TONDA PF PLATINUM WORLD PREMIERE系列，TONDA PF GMT RATTRAPANTE鉑金款，40毫米拋光與緞面打磨950鉑金表殼搭配滾花表圈、PF051品牌自製自動上鍊機芯配搭玫瑰金微型擺陀，具備追針兩地時功能並採用鉑金噴砂表盤，限量發行30枚，價格未定。圖／帕瑪強尼提供

TORIC QUANTIÈME PERPETUEL ANNIVERSAIRE玫瑰金款，40.6毫米拋光打磨18K玫瑰金表殼搭配滾花表圈、PF733品牌自製手動上鍊18K玫瑰金機芯，具備萬年曆功能並採用「明亮牡丹」手工錘打18K玫瑰金錶盤，限量發行30枚，價格未定。圖／帕瑪強尼提供

TONDA PF CHRONOGRAPH 40MM玫瑰金款，40毫米拋光和緞面打磨18K玫瑰金表殼搭配滾花表圈、PF070品牌自製自動上鍊機芯（經COSC認證），具備一體式計時功能並採用礦物藍色手工璣鏤飾紋表盤，價格未定。圖／帕瑪強尼提供

TONDA PF CHRONOGRAPH 40MM玫瑰金款，40毫米拋光和緞面打磨18K玫瑰金表殼搭配滾花表圈、PF070品牌自製自動上鍊機芯（經COSC認證），具備一體式計時功能並採用礦物藍色手工璣鏤飾紋表盤，價格未定。圖／帕瑪強尼提供

TORIC PETITE SECONDE ANNIVERSAIRE鉑金款，40.6毫米拋光打磨950鉑金表殼搭配滾花表圈、PF780品牌自製手動上鍊18K玫瑰金機芯，具備小秒針功能並採用「晨曦藍」手工錘打18K白金表盤，限量發行30枚，價格未定。圖／帕瑪強尼提供

TONDA PF PLATINUM WORLD PREMIERE系列，TONDA PF CHRONOGRAPHE MYSTERIEUX鉑金款，40毫米拋光與緞面打磨950鉑金表殼搭配滾花表圈、PF053品牌自製一體式計時碼表自動機芯，具備單按鈕計時功能並採用「顯現、測量、隱沒」的隱形計時設計，限量發行30枚，價格未定。圖／帕瑪強尼提供

TORIC CHRONOGRAPH RATTRAPANTE ANNIVERSAIRE鉑金款，42.5毫米拋光打磨950鉑金表殼搭配滾花表圈、PF361品牌自製手動上鍊18K玫瑰金機芯，具備雙秒追針計時功能並採用「龍舌蘭藍」手工錘打18K白金錶盤，限量發行30枚，價格未定。圖／帕瑪強尼提供